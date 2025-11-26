En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
MAYERLY DÍAZ
VENEZUELA
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Sushi Master 2025: estos son los precios, quiénes participan y cómo votar por el mejor

Sushi Master 2025: estos son los precios, quiénes participan y cómo votar por el mejor

Esta semana se celebra una nueva edición del Sushi Máster en Colombia, en el que los clientes tienen la posibilidad de probar diferentes estilos de sushi y votar por el mejor.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Sushi Master 2025
El Sushi Master 2025 se celebra desde el 24 hasta el 30 de noviembre.
Freepik / Instagram: @tuliorecomienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad