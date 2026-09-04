Mototaxista en Córdoba sería un abusador sexual en serie: presuntamente agredió a menores

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió dar con quien sería el presunto responsable de cerca de nueve casos de abuso sexual cometidos entre 2019 y 2024 contra mujeres menores de edad y adultas en el departamento de Córdoba. Se trata de Kevin Andrés Caro Vásquez, un mototaxista que trabajaba en Monteríay que ya se encuentra condenado por un proceso aparte que también lo relaciona con delitos sexuales.

De acuerdo con el ente judicial, Caro Vásquez es señalado de someter a vejámenes sexuales a nueve mujeres, cuyas edades oscilaban desde los 11 hasta los 24 años. Este hombre habría aprovechado su trabajo como mototaxista en Montería para acercarse a las víctimas que esperaban tomar el servicio de transporte. Una vez tomaban vía, Caro habría aprovechado para venderles una mentira y afirmar que debía recoger unos medicamentos o encomiendas. Con este argumento, persuadía a la víctima para desviarse de la ruta establecida sin que se notaran las alertas.



De esa forma, Caro presuntamente las llevó a zonas boscosas y apartadas de Montería, como las lagunas de oxidación cerca al Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios de El Poblado y El Dorado. Aprovechando las condiciones de estos lugares, el mototaxista habría cometido los vejámenes allí.

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La Fiscalía logró relacionar los nueve casos a partir de muestras de ADN, entrevistas, testimonios, informes médicos, videos y fotografías, entre otros elementos materiales probatorios recopilados durante las labores investigativas.

Con estos elementos, una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. El señalado no aceptó los cargos. Mientras avanza este caso, el sujeto ya se encuentra privado de la libertad y cumple una condena de 16 años de prisión por hechos relacionados con delitos sexuales.

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María Paula Rodríguez Rozo

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