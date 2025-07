Mamá de Tatiana Hernández revela nueva versión de la desaparición: esto habría dicho un funcionario

"Hoy llevo 102 días sin saber de su paradero, teniendo en cuenta que ella está viva". Estas fueron las palabras de Lucy Díaz, mamá de Tatiana Hernández, en la sesión del Consejo de Cartagena del pasado jueves 24 de julio, en la cual habló sobre la desaparición de la joven estudiante de Medicina de 23 años y pidió celeridad a las autoridades en el caso, además de hablar de un supuesto comentario por parte de un funcionario de la Fiscalía que hablaría de una nueva versión.

"¿Por qué las cámaras de seguridad no sirven en eventos puntuales para la gente del común? Porque tengo entendido que para los funcionarios de altos rangos, de estratos altos o de entidades muy reconocidas, para los familiares de ellos y su comunidad, esas cámaras sí sirven", aseguró en plenaria.

Tatiana desapareció el pasado 13 de abril luego de salir a caminar sobre la avenida Santander, al lado de la orilla del mar. Un video captado por un transeúnte muestra a la joven, quien realizaba sus prácticas en el Hospital Naval de Cartagena, sentada en unas piedras. En esta misma zona, horas después de que se reportó la desaparición, sus compañeros encontraron su celular y sus sandalias, las cuales recientemente, según dijo su madre para Noticias Caracol, fueron solicitadas para reconstruir la escena junto con los amigos que hallaron sus pertenencias. "Nunca las habían querido tomar como material probatorio de lo sucedido", aseguró Lucy, quien añadió que no conocía con qué fin habían realizado esta reconstrucción.

La mujer ha sostenido que cree que su hija está viva y que la desaparición hace parte de "una trampa", teniendo en cuenta le han dicho que las cámaras en la zona no funcionan y que en los últimos días ha recibido llamadas que buscan extorsionarla para darle información del supuesto paradero de Tatiana. "Lo que sucedió ese día no fue algo de casualidad, fue algo que ya tenían planeado y preciso 10 días antes de que ella se devolviera nuevamente para Bogotá", añadió para este medio.

Sobre las llamadas, afirmó que la han contactado tres veces de distintos números, pero que es la misma persona, un supuesto miembro del Eln, quien la ha intentado manipular sobre el paradero de su hija. "Piden dinero diciendo que saben dónde está Tatiana, que si les consignamos cierta cantidad de dinero para el tanqueo de un vehículo pueden acercarse a la ciudad, porque la tienen supuestamente cerca de Cartagena (…) La persona inteligente que se llevó a Tatiana a ese lugar se dio cuenta de que su celular tenía un GPS en el que se podía hacer un rastreo (…) entonces fueron y lo colocaron un poco más allá de donde ella estaba sentada", indicó anteriormente para Noticias Caracol.



Lucy indicó ante el Consejo de Cartagena que recientemente a "un funcionario de la Fiscalía se le escapó un pequeño comentario" sobre una nueva versión: que "Tatiana sí se levantó del lugar donde la vieron en el video en los espolones y salió hacia Bocagrande". Sin embargo, reiteró que "como las cámaras de seguridad no reflejan esa información", para ella "la información es nula".

Anteriormente, Lucy había mencionado que no cree que la joven haya caminado descalza por la avenida. "Esto ha sido una escena montada, se lo dije a la Fiscalía. A mí ustedes no me digan que Tatiana salió a pie descalzo, que ella así cruzó la avenida. Yo siento y percibo que lo que pasa con Tatiana es que una persona poderosa la vio en ese lugar o que le pusieron una trampa y le hicieron ir a sentarse allá. Sí. Ya tenían todo premeditado, las cámaras del sector no funcionan", afirmó para este medio.

Finalmente, le dijo a los miembros del Consejo que "se pongan la mano en el corazón" y ayuden a que las investigaciones puedan avanzar, pues dijo que la Fiscalía por el momento no le ha adelantado cómo va la indagación del caso.



En los últimos días también ha surgido la versión de que la desaparición de Tatiana Hernández tiene que ver con un supuesto caso de corrupción dentro del Hospital Naval de Cartagena, del cual la joven tendría conocimiento. Una carta enviada a la Fiscalía y divulgada por distintos medios de comunicación habla de que “Tatiana fue entregada a un grupo criminal en Cartagena, conocido como 'Los Z' ", y que ella, al parecer, sabía de irregularidades en una millonaria negociación de instrumentos quirúrgicos en el centro médico.

Al respecto, la Armada Nacional emitió un comunicado afirmando que por el momento no ha recibido denuncias formales contra el personal del hospital, y que iniciará de oficio una investigación interna. “En ocasión a la noticia se iniciarán las indagaciones internas correspondientes”, anunció. “La Armada Nacional, a través del HONAC, ha estado en total disposición de colaborar con las autoridades competentes”, añadió, y dijo que Tatiana, "desde el mes de noviembre de 2024, estaba vinculada únicamente en rotación práctica, como parte de su internado obligatorio, en calidad de estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada”.

