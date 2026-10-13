Marchas 14 de octubre de 2026: estos son los puntos de concentración en Medellín

La ciudad de Medellín se prepara para una nueva jornada de marchas este miércoles 14 de octubre, en el marco de las protestas convocadas por organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y diversos sectores sociales en varias regiones del país. Las concentraciones están previstas desde la mañana y podrían generar afectaciones en la movilidad, especialmente en el centro de la capital antioqueña y en los alrededores de algunas instituciones educativas.

La jornada hace parte de una convocatoria nacional impulsada por organizaciones como Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otros sectores sociales, que plantean reivindicaciones relacionadas con la educación pública, las condiciones laborales, la prestación de los servicios de salud para los docentes y otros temas de carácter social y económico.



Marchas 14 de octubre: puntos de concentración en Medellín

Según las convocatorias conocidas hasta el momento, uno de los principales puntos de encuentro será la sede de ADIDA (Asociación de Institutores de Antioquia), ubicada en la calle 57 con carrera 42. Allí está programada una concentración a partir de las 10:00 de la mañana, desde donde partirá una de las movilizaciones más numerosas de la jornada.

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También se han anunciado concentraciones en la Universidad de Antioquia y en el Centro Comercial Aventura, ambas previstas para las 10:00 a. m. Estas actividades han sido atribuidas a sectores estudiantiles y colectivos que participarán en las manifestaciones programadas para este miércoles. Adicionalmente, algunas convocatorias mencionan el Parque de la Resistencia como otro de los sitios de encuentro para quienes respaldarán la jornada nacional de protesta.



Hasta la tarde de este martes, el único recorrido oficialmente detallado corresponde a la movilización convocada desde la sede de ADIDA. De acuerdo con la información disponible, los participantes avanzarán por la carrera 43 (Girardot), continuarán por la avenida La Playa, luego tomarán la avenida Oriental y seguirán hasta la calle San Juan para finalizar en la Plaza de las Luces, frente al Centro Administrativo La Alpujarra.



Las autoridades y los ciudadanos esperan que este sea uno de los puntos donde se concentre una gran cantidad de manifestantes durante la jornada, por lo que no se descartan congestiones vehiculares en los corredores cercanos al recorrido previsto.

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Debido a las manifestaciones programadas, se prevén dificultades para la circulación de vehículos en distintas zonas de Medellín. Entre los sectores que podrían registrar mayores impactos están el centro de la ciudad, la avenida Oriental, La Playa, San Juan, los alrededores de La Alpujarra y el entorno de la Universidad de Antioquia. Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos consultar constantemente los reportes oficiales de movilidad, planear sus desplazamientos con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos durante las horas de las concentraciones.



Otras ciudades también tendrán marchas este 14 de octubre

Las movilizaciones no se limitarán a Medellín. En distintas ciudades del país también están previstas jornadas de protesta. En Bogotá, por ejemplo, la convocatoria principal está programada en el Parque Nacional; en Cali habrá una marcha entre la plazoleta Jairo Varela y el Parque de las Banderas; mientras que en Bucaramanga se anunciaron concentraciones en la carrera 27 con calle 56 y en la sede principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

La jornada del 14 de octubre será seguida de cerca por las autoridades locales y nacionales, que han dispuesto medidas de monitoreo para acompañar las movilizaciones y atender cualquier situación que pueda afectar el orden público o la movilidad. Entretanto, los organizadores esperan una amplia participación de docentes, estudiantes, trabajadores y ciudadanos que respaldan las diferentes reclamaciones planteadas para esta nueva fecha de protestas en Colombia.

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ÁNGELA URREA PARRA

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