Paro nacional de Fecode: estos son los puntos de concentración de movilizaciones del 30 de octubre

Este 30 de octubre, Fecode realizará un paro nacional, principalmente, por el servicio de salud que es deficiente, denuncia la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

Los docentes han precisado los puntos por los cuales se movilizarán en las calles, los cuales son:



Derecho a la salud digna y oportuna, materialización del Acuerdo 03 de 2024.

Radicación del proyecto de ley orgánica que materialice la reforma al SGP, conquistada después de 22 años de lucha, a través de los consensos necesarios.

En defensa de la Ley 91 de 1989.

Por el fortalecimiento del FOMAG.

Estabilización y sostenibilidad del modelo integral de salud y SST.

Respeto de los prestadores al manual tarifario que garantiza la sostenibilidad del

Estos son los puntos de concentración del paro nacional en Colombia:

Armenia : Plaza de Bolívar, 7:30 a.m.

: Plaza de Bolívar, 7:30 a.m. Santa Marta : I.E.D. Liceo Celedón, 8:00 a.m.

: I.E.D. Liceo Celedón, 8:00 a.m. Cúcuta : Parque Simón Bolívar, 8:00 a.m.

: Parque Simón Bolívar, 8:00 a.m. Ibagué : Casa del Maestro, 8:00 a.m.

: Casa del Maestro, 8:00 a.m. Montería : FOMAG, 8:00 a.m.

: FOMAG, 8:00 a.m. Bogotá : Parque Nacional, 9:00 a.m.

: Parque Nacional, 9:00 a.m. Caquetá : Polideportivo del Versalles, 9:00 a.m.

: Polideportivo del Versalles, 9:00 a.m. Barranquilla : Universidad de Atlántico, carrera 43 con calle 50, 8:30 a.m.

: Universidad de Atlántico, carrera 43 con calle 50, 8:30 a.m. Bucaramanga: Parque Santander-Fiduprevisora, 9:00 a.m.

Por otro lado, desde Fecode hicieron un llamado para “respetar” la movilización de este jueves, asegurando que “la administración de Carlos Fernando Galán y su Secretaria de Educación, Isabel Segovia, hoy desconocen la Constitución y el Estado Social de Derecho en su carrera por reprimir y sancionar la participación de los maestros y maestras en acciones de movilización social”.

Afirman que “no le ha bastado la implementación de descuentos salariales, las amenazas de sanciones disciplinarias y la estigmatización pública contra los docentes que participan en jornadas de protestas y, pese a los compromisos adquiridos mediante Acuerdo entre la SED-ADE-FECODE y con la Defensoría del Pueblo como garante, hoy, frente al PARO NACIONAL DE 24 HORAS, no solo incumplen lo firmado sino que en una nueva forma de ‘cacería’ y represión, impone reposición por fuera de la jornada laboral docente y la jornada escolar los sábados, adulterando al calendario académico actual, hechos que son una clara extralimitación de sus funciones legales”. (Lea también: Distrito anuncia que les descontará a docentes los días que hayan ido a protestas en jornada escolar)



Fecode añadió que rechaza “toda forma de represión, intimidación o criminalización de la movilización docente y exige al Gobierno distrital garantías plenas para el ejercicio de los derechos sindicales, el respeto a los acuerdos firmados y el cese inmediato de las represalias contra quienes luchan por la salud, la educación pública digna y el presupuesto educativo de la ciudad”.



