Paro nacional de Fecode: estos son los puntos de concentración de movilizaciones del 30 de octubre

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este 30 de octubre, Fecode realizará un paro nacional, principalmente, por el servicio de salud que es deficiente, denuncia la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.
Los docentes han precisado los puntos por los cuales se movilizarán en las calles, los cuales son:
Por otro lado, desde Fecode hicieron un llamado para “respetar” la movilización de este jueves, asegurando que “la administración de Carlos Fernando Galán y su Secretaria de Educación, Isabel Segovia, hoy desconocen la Constitución y el Estado Social de Derecho en su carrera por reprimir y sancionar la participación de los maestros y maestras en acciones de movilización social”.
Afirman que “no le ha bastado la implementación de descuentos salariales, las amenazas de sanciones disciplinarias y la estigmatización pública contra los docentes que participan en jornadas de protestas y, pese a los compromisos adquiridos mediante Acuerdo entre la SED-ADE-FECODE y con la Defensoría del Pueblo como garante, hoy, frente al PARO NACIONAL DE 24 HORAS, no solo incumplen lo firmado sino que en una nueva forma de ‘cacería’ y represión, impone reposición por fuera de la jornada laboral docente y la jornada escolar los sábados, adulterando al calendario académico actual, hechos que son una clara extralimitación de sus funciones legales”. (Lea también: Distrito anuncia que les descontará a docentes los días que hayan ido a protestas en jornada escolar)
Fecode añadió que rechaza “toda forma de represión, intimidación o criminalización de la movilización docente y exige al Gobierno distrital garantías plenas para el ejercicio de los derechos sindicales, el respeto a los acuerdos firmados y el cese inmediato de las represalias contra quienes luchan por la salud, la educación pública digna y el presupuesto educativo de la ciudad”.
NOTICIAS CARACOL