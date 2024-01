Mindeporte sobre dinero de Juegos Panamericanos: “Íbamos a pagar en enero”

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte de Colombia, reconoció que sí existió un cambio de condiciones en los pagos que se habían establecido con los organizadores de los Juegos Panamericanos 2027, que ya no se realizarán en Barranquilla, según la determinación tomada por Panam Sports.



La funcionaria manifestó que Colombia debía desembolsar 4 millones de dólares en diciembre de 2023 y un segundo pago por el mismo valor en enero de 2024. No obstante, el Gobierno nacional informó que iba a pagar en enero los 8 millones de dólares por dificultades de pagos.

“Sí, fue unilateral, fue una decisión que nosotros tomamos y que yo le comuniqué al presidente de Panam Sports por las circunstancias en las que estábamos. Porque ya nosotros teníamos dos opciones, o pagarle diciembre de esta parte, pero el desembolso como tal quedaría en cuentas por pagar, y seguramente la plata en su cuenta, en la cuenta de Panam Sports, llegaría en marzo, y no me parecía que era lo correcto”, aseguró la funcionaria.

Tras esa determinación, la ministra del Deporte aseguró que habló con el presidente de Panam Sports, quien aseguró que iba a evaluar la situación con el comité ejecutivo. Después de ese diálogo, Rodríguez dijo estar tranquila y que quedaba atenta a una respuesta.



Misma que la tomó por sorpresa este 3 de enero de 2024 cuando Panam Sports decidió no incluir a Barranquilla como sede de las justas. No obstante, el Gobierno nacional indicó que está realizando trámites para que los juegos sí se lleven a cabo en territorio nacional.

“Hay esperanza de que podamos recuperar las sedes, hay esperanza en este momento, yo sé que existe la mejor actitud del Gobierno, pero legalmente se puede, la esperanza hay, la esperanza está en todos los colombianos”, recalcó Rodríguez.

La ministra, además, dijo que algunos problemas de incumplimientos vienen desde el anterior gobierno: “Este contrato viene desde el 2021. En el 2021 se efectúa un pago por parte de Barranquilla, en el 2022 no se hace el pago. Llegamos nosotros en el 2023 y yo llego más o menos en marzo y empiezo a hablar con ellos para retomar las conversaciones porque las conversaciones estaban rotas”.