Muerte de policía en Girardot: ¿qué se sabe sobre la caída del árbol de Navidad?

Una tragedia se registró en el municipio de Girardot , en el departamento de Cundinamarca, tras la caída de un árbol de Navidad de más de 30 metros de altura, el cual causó la muerte a un auxiliar de la Policía Nacional. Las autoridades investigan qué fue lo que falló en la estructura.

El árbol de Navidad estaba ubicado en el parque Bolívar de Girardot y colapsó durante la noche del miércoles, 11 de diciembre de 2024.

La caída de la estructura provocó momentos de pánico y dejó atrapado al auxiliar de Policía Kevin Andrés Navas, de 19 años, quien murió debido a las heridas que sufrió por la gravedad del impacto.

¿Qué pasó en el parque de Girardot?

Un testigo de este incidente, identificado como Diego Fernández, narró a Noticias Caracol en vivo los momentos de pánico que vivieron al momento de la emergencia: “La gente corrió hacia este lado. Desafortunadamente, un auxiliar de Policía venía subiendo, no alcanzó a correr y le cayó la estructura encima, la estrella, y lo mató instantáneamente”.

Por su parte, la testigo Amparo Herrera indicó que “el desplome del árbol fue un accidente. Pudo haber ocasionado muchísima más tragedia si el parque hubiera estado con más afluencia de gente porque aquí vienen muchas familias a ver el alumbrado”.

¿Qué dice la empresa contratista de los adornos de Navidad?

La empresa contratista de los adornos navideños de Girardot, que además es la encargada del alumbrado público del municipio, investiga qué pudo haber fallado. El representante de la entidad, Martín Pinilla, enfatizó en que “desde ayer se inició una inspección a cada uno de los puntos y de los dispositivos que fueron instalados en cada una de las obras del municipio para garantizar que un hecho tan lamentablemente como el de la noche ayer no se vuelva a presentar”.

El alcalde de Girardot, Salomón Said Arias, envió un mensaje a otros mandatarios locales: “A mis colegas, que también lo hacen (instalar decoraciones navideñas) con todo el cariño y todo el compromiso de llevar alegría a sus territorios, es que es un caso fortuito. Hoy no podemos decir nada diferente a que es un incidente. A ellos (los otros alcaldes), no está de más echar una revisada a las estructuras”.

El alumbrado navideño de Girardot estará suspendido mientras avanzan las investigaciones. La Alcaldía del municipio ha dispuesto de personal especializado para brindar apoyo a la familia del policía y las autoridades realizan las investigaciones para establecer responsabilidades.