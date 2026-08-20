Familia de joven en estado crítico solicita su traslado urgente a Bogotá: "Cada minuto cuenta"

La familia de Mónica Alexandra Herrera Sáenz, una joven de 28 años que es trabajadora de la salud, se encuentra pidiendo ayuda urgente para salvar su vida. Mónica Alexandra lleva más de tres días en estado grave, y requiere un traslado inmediato a una UCI de alta complejidad en Bogotá. Sin embargo, su familia indica que la EPS Famisanar no lo ha autorizado, y que incluso han puesto quejas ante la Superintendencia de Salud, aún sin una respuesta.

La salud de Mónica Alexandra agravó el pasado sábado, cuando dijo que tenía dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre, pero luego se desmayó. "La llevaron a la Clínica Belén en Fusagasugá de urgencias, y de un momento a otro, al día siguiente, el domingo en la mañana, ya ella estaba en UCI, la estaban entubando. Tuvo un paro cardiorespiratorio. Nadie entendía", contó uno de sus familiares para Noticias Caracol.

Aunque en este momento está estable y la enfermedad evoluciona lento, necesita con urgencia unas terapias llamadas ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) y transporte especializado a Bogotá, la ciudad más cercana, pero varios días después no ha sido posible porque, al parecer, no han recibido el caso en ninguna IPS. "Extraoficialmente nos han dicho que han vencido los convenios con la EPS Famisanar porque no ha hecho los pagos a esas instituciones".



A la familia le dijeron que solo la aceptan en un hospital de Neiva. Sin embargo, tanto los médicos que la han atendido como su novio, Richard, también profesional de la salud, aseguran que no resistiría el viaje porque se encuentra "muy inestable", teniendo en cuenta que son alrededor de cuatro horas de camino, y que todos sus allegados están en Bogotá.



"El domingo en la mañana toda la familia estaba llorando porque nos llamaron a decirnos que se había ido porque le dio un paro", aseguró su familiar, añadiendo que se trata de un diagnóstico complejo, pues se presume que es una enfermedad llamada romboencefalitis viral de etiología no esclarecida, pero aún no se ha identificado el virus causante. Para mantenerse con vida, Mónica recibe actualmente soporte vital y un esquema de cobertura antibiótica y antiviral de amplio espectro.



Mónica Alexandra planea casarse el otro año

La familia de Mónica Alexandra toda su vida ha vivido en el campo, y afirma que en general ha gozado de buena salud, pues hace al menos 18 años no ha experimentado una muerte cercana. La última persona que falleció en su núcleo familiar fue la hermana mayor de la joven de 28 años. "Cuando hablamos todos, eso es solo lágrimas, su novio también está destruido", dijo su allegado.

Publicidad

Su padre está de cumpleaños justo este jueves 20 de agosto, y Mónica Alexandra cumple 29 años el próximo 2 de septiembre. Además, con su pareja tienen planeado casarse el año que viene. "Requerimos la intervención inmediata de la Superintendencia Nacional de Salud y de cualquier entidad que pueda interceder ante la EPS Famisanar para que se autorice la remisión prioritaria y el transporte médico especializado hacia Bogotá. Cada minuto cuenta para salvar la vida de Mónica", dijo su familia.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL