El conmovedor gesto de Don Luis, el comerciante que donó sus ahorros a las víctimas del terremoto

La tragedia nacional desatada por el terremoto de magnitud 7,4 no solo ha dejado en el país un saldo de 314 fallecidos, sino también valiosas historias que representan la bondad de los colombianos y que nos hacen sentir orgullosos. Son muchos los ejemplos de famosos, artistas, empresarios y también personas del común que desde sus posibilidades aportan a ayudar a las víctimas y seguir reconstruyendo aquellos hogares que quedaron destruidos.

Ese es el caso de Luis Suárez, un emprendedor que en diálogo con Noticias Caracol En Vivo contó que tras la emergencia ha donado gran parte de sus ahorros y ahora se convierte en un ejemplo de solidaridad nacional. Don Luis es un trabajador humilde y un emprendedor ejemplar que labora diariamente en la Central Mayorista de Antioquia, en el municipio de Itagüí. Desde las 6:00 o 7:00 de la mañana y hasta pasadas las 5:00 o 6:00 de la tarde, recorre toda la plaza en su bicicleta eléctrica vendiendo alimentos que él mismo prepara, ganándose el sustento diario con esfuerzo.

Al enterarse a través de los medios de la devastadora tragedia que afectó a departamentos como el Valle, Chocó, Caldas y Risaralda (golpeando fuertemente a Armenia y Pereira), la sensibilidad de Don Luis se despertó de inmediato. Conmovido, tomó la decisión admirable de donar los ahorros que llevaba en su bolsillo para comprar mercados enteros y entregarlos a los damnificados.



"Yo soy por lo general una persona muy solidaria y generosa, entonces yo dije: 'No, voy a donar, voy a llevarle unos mercaditos a esas personas que lo necesitan'", detalló en la entrevista y agregó que "pasaron como dos o tres días que había pasado eso, esa tragedia, y yo tenía una platica en el bolsillo y dije: 'No, voy a comprar unos mercaditos y voy a llevarlos porque me nace ser solidario y generoso'". so quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales y que hace reconocido ahora al emprendedor no solo por su productos, sino por su corazón.



Cargando la ayuda en su bicicleta llegó al punto de acopio de la Mayorista y fue recibido con abrazos de agradecimiento por quienes coordinaban la recolección, Don Luis rompió en llanto debido al impacto emocional de la tragedia y a la calidez del momento. "Cuando yo llegué aquí al acopio de aquí a la Mayorista me abrazaron todas las personas que estaban ahí... y pues la verdad, como le digo, yo soy una persona sensible, pues no fui capaz de sostener el llanto".

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Además de su significativa donación personal de mercados, Don Luis se ha convertido en un embajador de la solidaridad en la Mayorista. Ha estado apoyando activamente en el punto de acopio, motivando a los voluntarios que dedican su tiempo desinteresadamente a empacar alimentos, agua y elementos de aseo. Don Luis utiliza su voz para inspirar a otros a no dejar solas a las víctimas, recordando que el tamaño de la donación no importa cuando se da con el corazón: "La solidaridad no se mide por la capacidad que tengamos para comprar grandes cosas sino por el sencillo sentimiento y la acción de dar lo que podemos, lo que tenemos y hasta lo que no también".

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.