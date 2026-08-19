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Esta es la posible nueva cúpula militar de Abelardo de la Espriella

El general Carlos Carrasquilla sería jefe de estado mayor conjunto de las Fuerzas Militares, mientras que el general José Bertulfo Soto sería comandante del Ejército Nacional.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Abelardo de la Espriella desde el cantón militar de Cali.
Abelardo de la Espriella desde el cantón militar de Cali.
AFP

Se conocieron los nombres de la cúpula militar que acompañaría al presidente Abelardo de la Espriella, quien este miércoles se encuentra en un consejo de ministros junto con su gabinete. La noticia llega alrededor de dos semanas después de que se posesionara y diera su primer discurso como Presidente de la República en el cantón militar Pichincha de Cali, precisamente para resaltar la labor de la Fuerza Pública. La cúpula militar estaría compuesta por:

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  • General Carlos Carrasquilla, Jefe de estado mayor conjunto de las fuerzas militares
  • General José Bertulfo Soto, Comandante del ejército nacional
  • Brigadier general Rodolfo Morales Franco, Segundo comandante del Ejército
  • General oscar Leonel Murillo, Escuela superior de guerra
  • Mayor general Alfonso Lozano Ariza, Comandante fuerza aeroespacial
  • Vicealmirante Camilo Ernesto Segovia, Comandante Armada Nacional de Colombia

En su discurso el pasado 7 de agosto, De la Espriella le impartió "a las Fuerzas Militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales, sus integrantes. Los integrantes de las bandas criminales y el narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública. Que no se equivoquen, el Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano".

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Por otro lado, en el 'Libro de la Verdad', el Gobierno nacional aseguró que el Ejército Nacional afronta un déficit presupuestal de 14 billones de pesos para 2026. A esto se suma la situación de la flota aérea: de los 19 helicópteros MI-17 solo 8 están operacionales, mientras que de los 49 UH60, 18 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos. El libro habla, además, del crecimiento de grupos armados y baja operación de las fuerzas armadas.

Noticia en desarrollo...

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