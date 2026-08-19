La mamá de Hayden Panettiere rompe el silencio tras su muerte: "Desearía que fuera diferente"

La trágica e inesperada muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, ocurrida el pasado domingo 16 de agosto de 2026 en Carolina del Sur, ha dejado en shock a la industria del entretenimiento. En medio del dolor global de sus seguidores, su madre, Lesley Vogel, decidió romper el silencio tras el inesperado adiós en una emotiva y cruda entrevista telefónica con NBC News, Vogel no solo lamentó la pérdida de su hija, sino que desveló los dolorosos matices de su complicada relación, sus inquietudes sobre las exigencias de Hollywood y sus sospechas en torno a la última pareja de la intérprete.



¿Qué dijo la mamá de Hayden Panettiere?

Dos días después de confirmarse la tragedia, Lesley Vogel rompió el silencio con declaraciones públicas. Enfrentando un dolor devastador —habiendo perdido también a su hijo menor, Jansen Panettiere, en febrero de 2023 a los 28 años—, Vogel intenta aferrarse al consuelo espiritual. "Simplemente siento que está con su hermano y que están en paz", expresó con profunda emoción.

Sin embargo, Vogel no evadió la cruda realidad del declive de Hayden. Reflexionó sobre lo destructiva que puede ser la industria del entretenimiento para los jóvenes que inician sus carreras desde pequeños, señalando que las presiones de managers, agentes y la alta exigencia del medio hacen que "no sea inusual que, lamentablemente, encuentren el camino equivocado". Expresando un hondo pesar, la madre de la actriz lamentó el rumbo que tomó la vida de su hija: "Desearía que hubiera sido diferente. Desearía que se hubiera mantenido fiel a sí misma porque tenía muchas cualidades increíbles".

Uno de los aspectos más alarmantes y debatidos tras la muerte de Hayden fue la presencia de Brian Hickerson, exnovio intermitente de la actriz, en el departamento al momento del fallecimiento. De acuerdo con el reporte de la Policía de Greenville, Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el domicilio. Mientras el hermano de Brian se mostró sumamente afectado emocionalmente por el estado de Hayden, el reporte policial detalló que Brian permaneció impasible y "no se conmovió" sino hasta que los paramédicos declararon formalmente la muerte de la actriz. Posteriormente, Hickerson entregó a los oficiales una bolsa con medicamentos que ella estaba tomando.



Vogel no ocultó su repulsión e histórica preocupación hacia Hickerson. "Esta persona de su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson", sentenció firmemente. La madre denunció que Hickerson fue un facilitador de las conductas destructivas de su hija y recordó el violento historial de la pareja. Hickerson fue arrestado en varias ocasiones, incluyendo cargos de violencia doméstica en 2019 y 2020; en 2021, no impugnó cargos por agresión a su pareja, cumpliendo prisión y libertad condicional. Ante esto, Vogel admitió que ella y el padre de la actriz, Skip Panettiere, vivían atormentados por la influencia de Hickerson.



¿Cuál era la relación de Hayden Panettiere con su mamá?

La tragedia de la muerte de Hayden Panettiere se intensifica al revelarse que madre e hija se encontraban completamente distanciadas al momento del deceso. Llevaban meses sin hablar. Su último contacto verbal directo ocurrió en octubre, limitándose después a unos pocos mensajes de texto.



Esta dolorosa desconexión tenía profundas raíces que se remontaban a la infancia de la actriz. Lesley Vogel manejó la carrera de su hija desde que era una bebé de solo 8 meses de edad. Con los años, la frontera entre el rol de madre y el de mánager se disolvió en un frío entorno comercial. En sus memorias tituladas This Is Me: A Reckoning, Hayden confesó que se convirtió en "la asistente, terapeuta y hombro para llorar" de su madre, en lugar de su hija, describiendo su infancia como un negocio constante. A los 19 años, mientras grababa Heroes, Hayden decidió despedir profesionalmente a su madre para rescatar su lazo afectivo. La respuesta de Vogel, según el libro de Hayden, fue fría: "Me debes dinero", lo que destruyó las esperanzas de la joven actriz.

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Tras la publicación del libro de memorias, la relación se quebró definitivamente. Vogel desmintió públicamente a su hija en Page Six, acusándola de usar "el drama para vender libros" y confirmando que había decidido establecer "contacto cero" tras soportar "20 años de trauma". Bajo la premisa de que "no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado", Vogel justificó su distanciamiento. A pesar de ello, meses antes de morir, Hayden había expresado a Us Weekly su esperanza y deseo de que las puertas siguieran abiertas para una reconciliación futura. Trágicamente, el tiempo se agotó antes de que la paz entre ambas pudiera restablecerse.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co