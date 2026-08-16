Murió joven promesa del béisbol en Cali: fue hallado junto a sus abuelos tras el terremoto

La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto deja entre sus víctimas a José Juan Vivas Santiago, un beisbolista venezolano de 16 años, cuyo cuerpo fue localizado junto al de sus abuelos, Juan de Dios Vivas, de 68 años, y Yelitza González, de 65, entre los escombros de un edificio en Cali.

Los tres permanecían atrapados desde el día del terremoto y fueron encontrados sin vida después de más de 72 horas de labores de búsqueda. La familia, oriunda de Barinas, Venezuela, había permanecido pendiente de los trabajos de los equipos de rescate mientras esperaba noticias sobre sus seres queridos.

José Juan se encontraba en Cali desde finales de 2025. El adolescente había llegado a la ciudad para continuar su preparación física y su formación como beisbolista, con el propósito de avanzar en su carrera deportiva. De acuerdo con la información entregada por sus familiares a medios internacionales, uno de sus sueños era convertirse en jugador profesional y llegar a las Grandes Ligas.



Juan José Vivas, una joven promesa del béisbol

La noticia de su muerte también generó reacciones dentro del deporte del Valle del Cauca. El Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Indervalle, lamentó el fallecimiento del joven y destacó su relación con el béisbol.



“Desde Indervalle lamentamos el sensible fallecimiento del beisbolista Juan José Vivas, atleta de 16 años víctima del terremoto en nuestro país”, señaló la entidad en una publicación.



En el mensaje, Indervalle agregó: “Siempre te recordaremos por ese amor al deporte, y nos unimos a las oraciones para su familia”. El Ministerio del Deporte también expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y a la comunidad deportiva del Valle del Cauca.

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“Desde el Ministerio del Deporte, y en nombre de la ministra Juliana Gutiérrez, expresamos nuestra solidaridad a la familia de JUAN JOSÉ VIVAS GONZÁLEZ, a sus compañeros y a la comunidad deportiva del Valle del Cauca”, indicó la entidad. El organismo añadió: “Su ejemplo y dedicación al deporte vivirán siempre en quienes lo conocieron”.

José Juan hacía parte de la Salas Baseball Academy, donde continuaba su proceso deportivo. Sus familiares lo recuerdan como un joven que había llegado a Colombia con la intención de prepararse y avanzar en el béisbol.

Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, compañeros y a toda la comunidad deportiva del Valle del Cauca.



Colombia, un solo corazón. pic.twitter.com/Hl931Gnyzs — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 15, 2026

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Fue encontrado junto a sus abuelos

La búsqueda de la familia Vivas González se concentró en el edificio Vanessa, en Cali, donde quedaron atrapados después del colapso provocado por el terremoto. Daniel Valbuena, familiar de las víctimas que viajó desde Venezuela para acompañar el proceso, confirmó el hallazgo del cuerpo del adolescente.

“Tenemos ya rescatado el cadáver de nuestro sobrino, José Juan”, contó a Telemundo Valbuena también se refirió al talento deportivo del adolescente y al impacto que tuvo su muerte en la familia: “El muchacho era de bastante talento… lamentablemente con lo sucedido se pierde un talento… que prácticamente destruye a la familia”.

Los equipos de rescate trabajaron durante varios días en la remoción de los escombros. De acuerdo con la información entregada sobre el operativo, bomberos y un equipo de mineros realizaron túneles para avanzar hacia el lugar donde finalmente fueron encontrados los tres integrantes de la familia.

José Juan era el mayor de dos hermanos y vivía con sus padres en Florida, Estados Unidos. Sus abuelos habían viajado a Colombia y permanecían junto a él durante su estadía en Cali.

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Juan de Dios Vivas era comerciante jubilado, mientras que Yelitza González fue docente de educación especial. Ambos acompañaban al adolescente durante su proceso de formación deportiva.

Tras varios días de búsqueda, este sábado sus familiares recibieron la confirmación de que los tres habían fallecido. Ahora esperan avanzar en los trámites correspondientes para trasladar los cuerpos y realizar las honras fúnebres.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co