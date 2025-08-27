“No fue suerte”: joven sobrevive a un intento de sicariato y dice que fue protegida por Dios

En el barrio 7 de Agosto, en Soledad (Atlántico) un intento de sicariato que parecía una tragedia anunciada terminó convirtiéndose en una historia que muchos vecinos hoy describen como un acto de fe. La protagonista es Danecis Moreno, una joven de 18 años que asegura haber salvado su vida gracias a la intervención divina.

El ataque ocurrió en horas recientes, cuando Danecis caminaba por una calle del barrio, rumbo a la casa de una tía. De un momento a otro, una motocicleta con dos hombres se le acercó. El parrillero desenfundó un arma y le apuntó directamente, en lo que todo indica fue un ataque sicarial. Pero el disparo nunca salió.

“Yo solo pensé en Dios. Les grité que no tenía miedo porque estaba con Él, y los miré a los ojos”, contó la joven, aún conmocionada, en declaraciones a medios locales. Según su relato, los atacantes intentaron accionar el arma varias veces, pero esta se encasquilló. Al parecer confundidos o nerviosos, los sicarios decidieron huir del lugar.



Un testigo presencial confirmó parte de la secuencia. “Le dijeron que su comadre le mandaba ese regalo, y luego intentaron dispararle. Pero ella gritó algo, y el arma no funcionó. Se fueron rápido”, narró, asegurando que todo ocurrió en segundos.

Tras el fallido ataque, Danecis se tiró al suelo, entre lágrimas, y agradeció a Dios por lo que considera un verdadero milagro. “Sentí que me salvó. No sé cómo explicarlo, pero sé que no fue suerte. Fue Dios”, dijo con voz temblorosa.



El impacto del relato en redes

La historia, que rápidamente se viralizó en redes y chats comunitarios, ha generado una mezcla de emociones en Soledad: sorpresa, miedo, admiración y fe. Muchos vecinos ya la llaman “la muchacha del milagro”, mientras en las calles se comenta una y otra vez el episodio.

Pero más allá del componente espiritual que ha marcado el relato, hay una preocupación latente: la seguridad de Danecis y su familia. Ellos temen que el intento de sicariato no haya sido un hecho aislado y han pedido acompañamiento de las autoridades. “Tememos que lo vuelvan a intentar. No sabemos quién mandó a hacer esto ni por qué. Solo pedimos protección”, expresó un familiar cercano.

La Policía Metropolitana de Barranquilla y las autoridades judiciales ya están adelantando investigaciones para determinar quién estaría detrás del atentado y cuáles serían los móviles. Hasta el momento no se ha confirmado si la víctima tenía amenazas previas ni se han identificado a los atacantes.

