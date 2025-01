"No he recibido ningún medicamento": el calvario que viven los pacientes de alto costo en Colombia

El sistema de salud en Colombia se encuentra en una situación complicada, pues la desfinanciación, unida a algunos problemas internos de las diferentes EPS y a recientes decisiones gubernamentales ha causado que cientos de pacientes de alto costo se vean afectados por la falta de procedimientos o la ineficiente entrega de medicamentos fundamentales para tratar sus enfermedades o, incluso, mantenerse con vida.

Y es que estas personas son las que más requieren del sistema debido a sus complicaciones de salud , pues pagar sus costosos tratamientos sin la ayuda del mismo es una tarea casi imposible. Pese a esto, decenas de pacientes denuncian que últimamente las entidades promotoras de salud han dejado de cumplir con sus responsabilidades, situación que los pone en riesgo.

"Estos medicamentos son primordiales para mi vida porque si no me los tomo corro el riesgo de morirme", dijo a Noticias Caracol Jaime Rozo, paciente de alto costo afectado.

En la misma situación se encuentra Claudia Ximena Castañeda, paciente de la EPS Famisanar quien cuenta con una falla intestinal grado 3, enfermedad huérfana por la que requiere de intervenciones médicas para mantenerse alimentada ya que toda la comida que ingiere de su boca no le proporciona los nutrientes necesarios para subsistir.

"Dia de por medio me conectan a una máquina 15 horas para poder alimentarme. Famisanar está faltando en esto, no me da los insumos para la curación ni me da las citas" explica la mujer afectada.

Citas médicas de pacientes de alto costo estarían tardando meses

Pero el problema no es solo de medicamentos. Jader Andrés Oviedo, un paciente tolimense de la Nueva EPS, le contó a Noticias Caracol que, pese a contar con una patología que le impide caminar con normalidad, todavía está a la espera de una cita médica con su especialista tras varios meses de haberla solicitado.

"El médico general me envía donde el ortopedista a finales de octubre. A principios de noviembre fui a sacar la cita y me la dieron para el 28 de marzo de 2025", dijo Oviedo.

Las cifras reflejan el delicado momento por el que atraviesa el sistema de salud colombiano. En 2024 se interpusieron más de 248.000 tutelas y cerca de 1,4 millones de peticiones, quejas y reclamos (PQR) por parte de todos los afiliados al sistema de salud.

"Durante un año no hubo solución al problema, no hubo una gestión. (...) El 60% de la población colombiana está afiliada a EPS intervenidas por el Gobierno nacional . (...) El sector, por diferentes vías académicas, de centros de pensamiento o gremiales ha venido expresando la preocupación sobre la creciente desfinanciación del sistema", dijo Augusto Galán, exministro de Salud, a este noticiero.



¿Qué ha dicho la Procuraduría sobre esta situación?

Para la Procuraduría la única salida del Gobierno es replantear el monto de dinero que recibirán las EPS, teniendo en cuenta, según la procuradora delegada para la salud, Diana Margarita Ojeda, aspectos como frecuencias de uso o aquellas tecnologías que han sido vinculadas al plan de beneficios en salud, pues "nada de esto se tuvo en cuenta".

Protestas en el Hospital El Tunal

Aparte de esta situación, en las últimas horas se conoció sobre una serie de protestas que se han llevado a cabo en el Hospital El Tunal, de Bogotá. Los trabajadores de esta institución, entre enfermeros, auxiliares y personal administrativo aseguran que les deben el 20% del sueldo de diciembre.

Los trabajadores que se manifestaron, adicionalmente, exigen mejores pagos y un ajuste salarial, al exponer que llevan cerca de tres años con el mismo salario. la gerencia del centro médico, por su parte, llegó a un acuerdo con los empleados tras una reunión.