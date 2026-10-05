"Es injusto": Karina Rincón rechaza condena contra su agresor y denuncia revictimización judicial

Luego de un año de proceso judicial, José Urbano Medina Villa fue condenado a 21 años de cárcel por el delito de tentativa de feminicidio agravado contra su expareja sentimental, Karina Rincón. El caso, que conmocionó al país por la extrema crueldad del ataque perpetrado con un martillo en la fecha de cumpleaños de la víctima, ha provocado la indignación y el rechazo inmediato de la sobreviviente y de su equipo legal. Pese a la sentencia dictada mediante un preacuerdo pactado con la Fiscalía, la afectada asegura que el trámite procesal se convirtió en una experiencia constante de revictimización.



En declaraciones concedidas a Noticias Caracol, Karina Rincón expresó su desazón tras conocer el monto de la pena impuesta a Medina Villa. “Siento una injusticia. Se me ha revictimizado desde la audiencia por parte de la juez, en donde a él se le ha permitido hablar todo el tiempo y se ha callado a mi defensa”, afirmó la mujer. La sobreviviente cuestionó que el procesado intente atenuar su responsabilidad penal declarándose "responsable y no culpable" y aduciendo supuesta violencia intrafamiliar recíproca. Además, denunció la falta total de arrepentimiento del agresor: “Él simplemente justifica absolutamente todo (...) todo el tiempo se muestra burlón, me denigra y me está violentando aún desde la cárcel”.

El caso de Karina se remonta al 22 de septiembre del año anterior, exactamente el día en que celebraba su cumpleaños, cuando Medina Villa la agredió de forma salvaje. A lo largo de este año, la sobreviviente se ha sometido a más de 10 cirugías y aún tiene cinco intervenciones pendientes, sumadas a severas afectaciones psicológicas y tratamientos odontológicos por secuelas permanentes. “Lo único que veo es letra muerta en documentos en donde soy declarada víctima a través de un acta, pero eso no llega ni de lejos a todo el sufrimiento que he tenido que pasar, relató. Asimismo, reprochó la omisión de episodios de mutilación e intencionalidad durante la evaluación forense: “Se dice en audiencia que mis dientes se cayeron, cuando no se contempla que él me arrancó mis dientes con unoz alicates”ñ

Publicidad

Por su parte, el abogado defensor de la víctima, Ricardo Burgos, fustigó la condescendencia del juzgado y la decisión de la Fiscalía de respaldar el preacuerdo al inicio de la etapa preparatoria. Según la representación legal, el monto punitive fijado contraviene la normatividad especial sobre violencia contra la mujer. “La señora juez ha sido muy condescendiente con este delincuente que ha maltratado a mi cliente no solo físicamente, sino ahora dentro de las audiencias verbalmente”, sostuvo el jurista. Burgos explicó que, bajo los parámetros de tasación punitiva y la conocida ley de feminicidio, la sanción debió situarse entre los 31 y 38 años de prisión, por lo que los 21 años otorgados resultan una decisión por fuera de la ley.



Dado que en el fallo no se tuvieron en cuenta los alegatos de la representación de víctimas, la defensa radicó la apelación correspondiente el mismo día viernes de la audiencia. En un plazo de cinco días presentarán la fundamentación escrita para lograr que un tribunal superior reconsidere el monto de la condena. Mientras el recurso se resuelve, Karina Rincón continúa su recuperación física y emocional, aferrada a la esperanza de obtener una justicia real que no minimice la gravedad de la violencia sufrida.



NOTICIAS CARACOL