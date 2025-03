Paro arrocero, quinto día: ¿qué piden los líderes para levantar los bloqueos?

Como insuficientes califican los arroceros del país las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno Nacional para tratar de poner fin a la crisis que se vive en distintos departamentos de Colombia.

Son cerca de 500.000 familias que producen este cereal y que se están viendo seriamente afectadas. El gremio, hasta el momento, mantiene 8 puntos de bloqueo en vías de todo el país, especialmente en los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Cesar y Casanare.

Este viernes 7 de marzo se reunirán nuevamente representantes del Gobierno y de los arroceros para tratar de llegar a una concertación.

Óscar Gutiérrez Reyes, director de Dignidad Agropecuaria, explicó en Noticias Caracol cuál es la problemática que viven actualmente los arroceros en Colombia, que indican que trabajan a pérdida.

Publicidad

Gutiérrez aseguró que el costo de producción de una hectárea de arroz en la zona centro del país oscila entre los 10.5 y 11 millones de pesos. El tiempo de cosecha es de 6 meses.

Estos costos de producción incluyen, entre otros factores: transporte al molino, preparación de la tierra, siembra, fertilización, asistencia técnica, riego, control de plagas y enfermedades, retención en la fuente y la tasa de fomento. Este último ítem, según explicó Reyes, “es una plata que dan todos los arroceros por ley para la Federación Nacional de Arroceros. Es una contribución parafiscal que, como está definida en la ley, tiene un costo que hay que calcular”.

Paro arrocero en Colombia - Noticias Caracol

Publicidad

El experto también puntualizó en que "el promedio nacional de toneladas de arroz que salen por hectárea es de 5.5. Una tonelada de arroz equivale a 8 cargas de 125 kilos. Actualmente, el precio que paga el molino por carga es de $185.000, pero anteriormente se estaba pagando entre $200.000 y $215.000".

Precisamente sobre esta relación entre costos de producción y pagos recibidos por tonelada, Gutiérrez adujo: "Ese es el origen del problema: hay una baja en el precio que se le pagaba al agricultor y en esa baja termina perdiéndose como como el 19% de lo que pagaron durante el segundo semestre del año pasado. Los molineros son los que definen el precio de compra del producto en Colombia”.

Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente a los arroceros les pagan por tonelada entre 9.5 y 10 millones de pesos. Sin embargo, el costo de producción, como se explicó anteriormente, fue de 10.5 u 11 millones de pesos, lo que se traduce en pérdidas.

Preguntado sobre por qué los molinos no tienen una regulación de precios, Gutiérrez dijo que “porque no hemos sido capaces de que en Colombia haya una regulación de precios que permita que el precio sea la equivalencia de los costos de producción más una tasa de utilidad para el productor. Entonces, es la gran industria molinera la que define el precio y lo suben y lo bajan dependiendo de una serie de decisiones que ellos pueden tomar, pero ese precio debería tener un control y una vigilancia por parte del Estado para garantizar que los productores no pierdan en su actividad”.

Publicidad

Propuestas del gremio de arroceros para el gobierno Nacional



Subsidio o respaldo para todos los productores particulares y especialmente para los arroceros: respaldo de $20.000 por carga, que les permita a los agricultores tener alguna tasa de ganancia.



que les permita a los agricultores tener alguna tasa de ganancia. Plan de reactivación arrocera que facilite que los productores que están endeudados puedan pagar sus deudas y se reactiven productivamente.



que facilite que los productores que están endeudados puedan pagar sus deudas y se reactiven productivamente. Que se haga un control al sobreabastecimiento, ya que Colombia está importando arroz desde Estados Unidos, Perú y Ecuador. Se le pide al Gobierno una política de salvaguarda del mercado para que los arroceros colombianos puedan tener tranquilidad en su trabajo y en su ingreso.

JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

JCCALDER@CARACOLTV.COM.CO

CON INFORMACIÓN DE ALEJANDRA GIRALDO