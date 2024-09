"Paz total no existe mientras se siga construyendo desde un escritorio”: alcalde de Arauca

El ataque del ELN en Arauca generó voces de rechazo contra el accionar de ese grupo y contra los mismos diálogos ahora suspendidos por el Gobierno. La voz más dura llegó desde la región del atentado.

Quienes más sienten la violencia del ELN son los habitantes de Arauca. En dos años, al menos 800 personas han muerto por el conflicto en esta región, por eso el clamor del alcalde de Arauca para que los dejen hablar directamente con el ELN y otros grupos ilegales que operan en esta zona.

“Llevamos 8 meses diciéndole al alto comisionado, que ese señor definitivamente no sé si exista o no exista, que venga el departamento de Arauca, que nos de la cara a los araucanos y que nos permita bajo una resolución empezar a buscar esa herramienta de paz en el territorio”, dijo Juan Qüenza, alcalde de Arauca en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Según el mandatario, los atentados se incrementarían si el Gobierno nacional no le presta atención a su territorio.

Así lo confirmó el alcalde: “Muy lamentable que, al Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, le quedó grande la seguridad ciudadana, la paz en el país, porque esa paz total no existe mientras se siga construyendo desde un escritorio y no desde el territorio”.

Voces a la suspensión de diálogos con el ELN tras atentado en Arauca

Además del rechazo al atentado, todos los sectores políticos del país plantearon las dudas de que siga el proceso con el ELN.

“El ELN ha dado muestras de que hace mucho rato no quiere ningún acuerdo de paz con este Gobierno. Hemos visto a un ministro de Defensa demasiado blandito, que no le ha dado los dientes al Ejército Nacional para que de verdad ataquen de manera frontal al ELN”, acotó Juan Carlos Wills, representante del partido Conservador.

Por otro lado, Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, sostuvo que “las negociaciones de paz con el ELN desde hacía varios meses estaban heridas de muerte. Seguramente el presidente va a suspender las negociaciones; tal vez las termine definitivamente, pero recuperarlas va a ser prácticamente imposible. El ELN le quitó el poco oxígeno que tenía el gobierno en la paz total”.

“Esto demuestra que el ELN no está con voluntad de paz y unas negociaciones no se pueden mantener indefinidamente con una contraparte que no quiere la paz. No le quedaba al Gobierno otra posibilidad que la de dar por suspendidos los diálogos de paz con este grupo”, manifestó Juan Camilo Restrepo, exnegociador con el ELN.

Aunque los que le apuestan a la paz creen que se debe insistir en los diálogos, ven con mucho escepticismo que el ELN dé muestras de que quiere seguir buscando un acuerdo con el actual Gobierno.

