Petro advierte que los incendios se expandirán a Amazonas en febrero y propone PMU internacional

El presidente Gustavo Petro alertó sobre el riesgo de incendios en el Amazonas por cuenta del fenómeno de El Niño. El jefe de Estado aseguró que hablará con Lula da Silva, jefe de Estado de Brasil, para instalar un puesto de mando unificado internacional que les permita combatir cualquier emergencia y proteger la selva.



El plan planteado por el jefe de Estado de Colombia incluye el uso del avión Hércules, mismo que está inactivo en Colombia por falta de mantenimiento.

“En el mes de febrero, el litoral Pacífico y Amazonas entran en el mapa de puntos de calor mucho más altos que en el historial del país. Cualquier fuego tiene unas dimensiones diferentes de lo que hemos visto hasta ahora. No son fuegos de montaña, no se pueden atender por tierra, pueden ser fuegos que se extienden en la selva de manera que aún no se ha escrito en Colombia”, manifestó el presidente Gustavo Petro.

Según el mandatario Petro, el riesgo de los pronósticos es que al tiempo en el que bajarán los incendios en la región central del país, estos pueden agravarse en el pulmón del mundo. Por esto, anunció que hablará personalmente con Lula da Silva en el marco de una cooperación nacional.

“Para que estemos todos listos para atender una emergencia que podría ser planetaria. Hablaremos con el presidente Lula. Vamos a activar el componente amazónico los países que tienen soberanía sobre el Amazonas para constituir, ojalá, un puesto de mando unificado de mando a nivel amazónico”, agregó el presidente de Colombia.

Al momento, en Colombia están desplegadas 30 aeronaves que han hecho más de 700 descargas de agua. A estas se sumará una más: el avión Hércules que no está funcionando por falta de mantenimiento.

“Se alista el avión Hércules que está diseñado para el terreno plano. Dice la FAC que puede estar listo para operar en dos días y estar listos en ese primer plan”, manifestó Susana Muhamad, ministra de Ambiente.