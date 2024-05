Petro cree que, si el Congreso no convoca a una constituyente, el pueblo lo hará

A través de la red social de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le contestó de forma tajante a Sergio Jaramillo, negociador del acuerdo de paz con las FARC, quien no está de acuerdo con convocar a una constituyente a través del acuerdo de paz de 2016.

En diálogo con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, Sergio Jaramillo le lanzó dardos al excanciller Álvaro Leyva por proponer usar lo pactado en La Habana, Cuba, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Jaramillo aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro, particularmente el excanciller Leyva, está exponiendo una interpretación errada y lo consideró como un “absurdo”.

Jaramillo manifestó que Colombia no necesita otra Constitución ni cambios constitucionales para hacer cumplir el acuerdo de paz ya que “toda la concepción del proceso de paz era cerrar el conflicto histórico y cerrar el ciclo constitucional, que se abrió con la Constitución del 91, y dedicarnos a llevar a esa Constitución a la realidad”.

Ante las palabras de Jaramillo, el presidente Petro escribió en redes sociales que lo que dice Jaramillo “constituye un engaño. Cuando se utilizó el mecanismo del 'fastrack´' en el Congreso, no se presentaron las reformas claves pactadas en el acuerdo: 1. La reforma agraria. 2. La transformación del territorio y 3. La verdad judicial Pasó lo mismo que con el acuerdo M19, que viví: no se aplicó la constitución del 91, ni se construyó el Estado social de derecho; en el de las FARC, que ahora vivo como gobernante, no se presentaron las reformas que necesitaba”.

El máximo mandatario de los colombianos también manifestó que “se dirá que el Congreso hoy puede asumir su 'rol' histórico. Está abierta la discusión política. En mi opinión le corresponde ya al poder constituyente del pueblo el hacerlo; también está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo: una Asamblea Constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente. El papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria, si no, el poder constituyente, tarde que temprano, lo hará".

Petro agregó que "la constitución, como el acuerdo de paz con las Farc, vuelto declaración unilateral de estado ante la humanidad, como el incipiente primer acuerdo con el ELN, que se enfrenta incluso con el ELN, establecen todos un acuerdo político nacional, para definir por fin el camino de salida definitiva de la violencia. Un poder constituido jamás llegará a un perdón social general. Eso es solo el atributo del poder constituyente: el poder del pueblo".

El presidente Petro también invitó a que en Colombia se hable de paz y apuntó contra Sergio Jaramillo, Francisco Santos y Álvaro Uribe.

"Es una oportunidad la de hoy. Mientras el mundo habla de guerra, Colombia habla de paz y puede hacer que el mundo hable de Paz. Aún el ataque de Jaramillo y Santos contra nuestra propuesta, que se junta con la de Uribe, es una forma de hablar de paz", dijo Petro.

El mandatario sentenció que "aunque mis propuestas mueven las aguas y producen a veces tormentas en un "statu quo" que muere en la inercia de los privilegios, las exclusiones y las desigualdades de la mayor parte de su sociedad, hemos logrado que este gobierno ponga a hablar a la sociedad colombiana de Paz y Democracia. La palabra tiene poder. Palabra que sí".

