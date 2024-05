Sergio Jaramillo lanza dardos a Álvaro Leyva: dice que Colombia no necesita constituyente

Sergio Jaramillo, uno de los integrantes clave en la construcción del acuerdo de paz con las extintas FARC, habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y le lanzó dardos al excanciller Álvaro Leyva por proponer usar lo pactado en La Habana, Cuba, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Jaramillo asegura que el gobierno del presidente Gustavo Petro, particularmente el excanciller Leyva, está exponiendo una interpretación errada y lo considera como un “absurdo”.

Además, sostiene que Leyva es consciente de que esa puerta no se puede abrir porque se lo advirtió en el momento exacto en que se redactó el texto en el que ahora se basa el Gobierno para hablar del proceso constituyente.

Sergio Jaramillo afirma que el párrafo, que se encuentra en la introducción al acuerdo, que habla de la necesidad de tener un pacto nacional, lo escribió él mismo y después lo discutió con el excanciller porque él estaba negociando a nombre de las FARC.

“El propósito de ese párrafo no era otro que tratar temas que iban mucho más allá del acuerdo que había que discutir con toda la sociedad en una fase de transición hacia la paz. Había unos temas de la agenda con las FARC, pero había otros que o la desbordaban o requerían desarrollos en discusiones con toda la sociedad que no son constitucionales”, dijo el exnegociador.

Jaramillo asegura que Colombia no necesita otra Constitución ni cambios constitucionales para hacer cumplir el acuerdo de paz ya que “toda la concepción del proceso de paz era cerrar el conflicto histórico y cerrar el ciclo constitucional, que se abrió con la Constitución del 91, y dedicarnos a llevar a esa Constitución a la realidad”.

Teniendo en cuenta que siempre se planteó como una línea roja que no se debía traspasar el que lo que se acordara en la Habana se convirtiera en un poder o que significara la convocatoria de una constituyente para cambiar la Constitución, Jaramillo afirma que esa siempre fue la posición del Gobierno y que cree que buena parte de la delegación de las FARC lo entendió: “El más terco y obtuso en esto y muchas otras cosas siempre fue Iván Márquez, pero en los últimos meses y semanas de la negociación Humberto de la Calle habló con él nuevamente y le dijo ‘esto no va a ocurrir’ y él aceptó. Todo el mundo sabía que constituyente no iba a haber”.

Sobre el Partido Comunes, cuyos miembros se reunirán para tratar la coyuntura, fuentes le afirmaron a Noticias Caracol que el rol de Álvaro Leyva jamás fue de negociador plenipotenciario y que solo cumplió con su labor de asesorarlos con el patrocinio de la comunidad internacional, puntualmente del gobierno de Noruega.

