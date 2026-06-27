Pico y placa en Medellín del 30 de junio al 3 de julio de 2026: ¿de cuánto es la multa?

Durante la transición del primer al segundo semestre del año 2026, la ciudad de Medellín mantiene la implementación de su estrategia de movilidad para gestionar el flujo vehicular en el área urbana. Específicamente, durante la semana que comprende del martes 30 de junio al viernes 4 de julio de 2026, la restricción de pico y placa operará bajo la regulación vigente del primer semestre, dado que la rotación se mantiene fija hasta finalizar el mes de julio. Esta medida busca no solo reducir los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos, sino también mitigar los niveles de contaminación ambiental en el Valle de Aburrá.



¿Qué días hay pico y placa en Medellín?

La restricción aplica exclusivamente durante los días hábiles, de lunes a viernes. Para la semana en cuestión, el calendario de dígitos restringidos se distribuye de la siguiente manera:



Martes 30 de junio: La restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 0 y 3 .

La restricción aplica para vehículos con placas terminadas en . Miércoles 1 de julio: No pueden circular las placas finalizadas en 4 y 6 .

No pueden circular las placas finalizadas en . Jueves 2 de julio: La medida rige para los dígitos 5 y 9 .

La medida rige para los dígitos . Viernes 3 de julio: Corresponde el turno a las placas terminadas en 2 y 8.

Es importante destacar que el sábado 4 de julio no habrá pico y placa, ya que la normativa no rige durante los fines de semana en la capital antioqueña.



¿Cómo funciona el pico y placa en Medellín?

El sistema de Pico y Placa en Medellín es una medida de restricción vehicular estable y continua. El horario de aplicación es de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., funcionando en jornada completa durante los días señalados. El criterio de restricción varía según el tipo de vehículo: para los carros particulares, la medida se basa en el último número de la placa, mientras que para las motocicletas, se tiene en cuenta el primer número de la misma.

Esta regulación no se limita solo a automóviles y motos, sino que abarca también a otros tipos de transporte como camperos, motocarros y cuatrimotos. Además, su alcance es metropolitano, lo que significa que aplica de manera uniforme en toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



¿Qué vehículos sí pueden circular durante pico y placa en Medellín?

A pesar de la rigurosidad de la norma, existen excepciones diseñadas para no entorpecer actividades esenciales o promover tecnologías limpias. Los vehículos que están autorizados para circular sin restricción incluyen:



Vehículos de emergencia y aquellos destinados a la atención médica.

y aquellos destinados a la atención médica. Transporte de alimentos o carga .

. Vehículos de servicio público y transporte terrestre debidamente autorizado.

y transporte terrestre debidamente autorizado. Automóviles que funcionen con gas natural , así como vehículos eléctricos o híbridos .

, así como vehículos . Vehículos vinculados a la seguridad, medios de comunicación o servicios esenciales.

Adicionalmente, existen vías exentas dentro de la ciudad donde se permite la libre circulación, tales como el Sistema Vial del Río (que incluye la Autopista Sur y la Avenida Regional) y otros corredores estratégicos definidos por la administración.



¿Cuál es la multa por incumplir pico y placa en Medellín?

El incumplimiento de esta normativa genera sanciones económicas y administrativas considerables. Para el año 2026, la sanción económica equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Se estima que, dependiendo de la actualización del sistema de cálculo (UVB), el valor de la multa oscila entre los $630.000 y más de $700.000 pesos colombianos.

Más allá del pago monetario, el conductor que infrinja la ley puede enfrentarse a la inmovilización del vehículo. Esto conlleva gastos adicionales relacionados con los servicios de grúa y parqueadero. El control de estas restricciones se realiza de forma rigurosa mediante cámaras de fotodetección y la vigilancia constante de los agentes de movilidad en puntos estratégicos de la ciudad.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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