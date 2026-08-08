¿Quiénes son los presos de "alta peligrosidad" que fueron trasladados por orden de De la Espriella?

Tras la investidura del presidente Abelardo de la Espriella, se ordenó el traslado masivo de 117 reclusos de alta peligrosidad a diversos centros penitenciarios del país, marcando un endurecimiento en la política de seguridad nacional. Esta medida busca desmantelar las estructuras criminales que, según las investigaciones, continuaban delinquiendo desde centros de reclusión como la cárcel de Itagüí.

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La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella, de acuerdo con un comunicado, obedece a recuperar el control en las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales. Incluso, durante su discurso de posesión, el nuevo mandatario informó que “no habrá impunidad, los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia". También mencionó que no habrá diálogos.

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que el presidente De la Espriella se puso del lado de la fuerza pública y que se les acabó la fiesta a los criminales.



Este sábado, De la Espriella manifestó que "en la era del 'Tigre' habrá mano de hierro para todos los bandidos. No voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando y haciendo lo que les da la gana".



¿Quiénes son los jefes de organizaciones criminales trasladados?

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La mayoría de los traslados involucran a cabecillas que participaban en mesas de diálogo con el gobierno anterior y que están vinculados a delitos de extorsión, homicidio y narcotráfico. Entre los perfiles más destacados se encuentran:



Alias Douglas: jefe histórico de "La Terraza" y uno de los cabecillas de la "Oficina de Envigado", quien purga una condena de 32 años.



jefe histórico de "La Terraza" y uno de los cabecillas de la "Oficina de Envigado", quien purga una condena de 32 años. Freyner Ramírez García (alias Carlos Pesebre): cabecilla de la estructura "Los Pesebreros" y la "Oficina de Envigado", condenado a 36 años de prisión.



cabecilla de la estructura "Los Pesebreros" y la "Oficina de Envigado", condenado a 36 años de prisión. Juan Carlos Mesa (alias Tom): jefe de la organización delictiva "Los Chatas", sentenciado a 16 años por delitos que incluyen concierto para delinquir y tráfico de armas.



jefe de la organización delictiva "Los Chatas", sentenciado a 16 años por delitos que incluyen concierto para delinquir y tráfico de armas. Alias El Indio: uno de los principales cabecillas del grupo "Trianón", señalado por venta de estupefacientes y asesinatos.



uno de los principales cabecillas del grupo "Trianón", señalado por venta de estupefacientes y asesinatos. Alias Lindolfo y Poncho: criminales que fueron reubicados en las cárceles de Valledupar y La Dorada.

Muchos de estos cabecillas estuvieron involucrados en una reciente y polémica "parranda vallenata" dentro de la cárcel de Itagüí, lo que precipitó la decisión del nuevo gobierno de acabar con los beneficios carcelarios.

Presos de alta peligrosidad trasladados.

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Los casos de Epa Colombia y Margaret Chacón

Dentro de los operativos realizados por el Inpec también se ejecutaron traslados de mujeres con casos de alta relevancia mediática. Uno de ellos es el de Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia. La influencer, condenada por actos de vandalismo contra Transmilenio durante las protestas de 2019, fue trasladada a la cárcel de Ibagué, en el departamento del Tolima. El gobierno justificó su movimiento como parte de las operaciones de control de seguridad nacional.

En tanto, Margaret Chacón, quien fue condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, fue trasladada desde la Escuela de Carabineros hacia la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

El presidente De la Espriella, en su discurso, fue enfático en que su administración construirá "megacárceles" y que los grupos criminales solo tienen dos opciones: someterse a la ley o enfrentar la fuerza del Estado. Con estos traslados a prisiones en ciudades como Palmira, Girón, Valledupar y La Dorada, se busca eliminar la influencia que estos delincuentes mantenían en sus zonas de origen.

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