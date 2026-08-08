Se mantiene alerta naranja en volcán Puracé: actividad registrada es la máxima alcanzada

La inestabilidad en la cadena volcánica Los Coconucos ha encendido las alarmas en el departamento del Cauca y en todo el país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, emitió un boletín extraordinario este sábado 8 de agosto en el cual informa que el volcán Puracé continúa bajo estricto monitoreo debido a una alteración importante en su dinámica interna. Los registros instrumentales captados en los últimos días muestran niveles de actividad que representan los valores máximos alcanzados por el volcán. Esta preocupante situación ha obligado a mantener el estado de alerta naranja, el cual define técnicamente al Puracé como un volcán con cambios importantes en sus parámetros monitoreados.

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Los habitantes de las zonas aledañas, e incluso de la capital del departamento, Popayán, permanecen atentos ante los fenómenos visibles en la superficie. Entre las evidencias más contundentes del actual comportamiento inestable se encuentra el registro de seis emisiones de ceniza ocurridas desde las 2:00 p. m. del viernes 7 de agosto hasta la tarde de este sábado. De estas exhalaciones, los científicos destacaron dos en particular debido a su magnitud y visibilidad: la ocurrida el viernes, exactamente a las 5:57 p.m., y otra registrada este sábado a las 9:12 a.m. (Lea también: ¿Qué tan probable es una erupción del volcán Puracé? Esto dicen autoridades y expertos)



El testimonio de la comunidad y la confirmación científica

La intensa columna de humo y ceniza ocurrida el viernes por la tarde fue presenciada por numerosos habitantes y documentada fotográficamente. El ciudadano Cristian Muñoz Ordóñez, ubicado en la vereda Santa Rosa del municipio de Popayán, logró capturar una impactante fotografía que ilustra la magnitud de la emisión de las 5:57 p.m., la cual se constituyó como un registro invaluable del evento. Ambas emisiones principales fueron corroboradas plenamente por los científicos a través de las cámaras web destinadas al seguimiento de la actividad superficial, así como por habitantes de diversas veredas en Puracé y Coconuco, y también desde la propia ciudad de Popayán.

La caída de material volcánico ya está afectando directamente el territorio habitado. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que se han recibido múltiples reportes de caída de ceniza procedentes de la cabecera municipal de Coconuco, de las veredas Cristales y Cobaló pertenecientes a ese mismo municipio, y también desde la zona urbana de Popayán.



Análisis técnico: un comportamiento sismológico sin precedentes

Detrás de las señales visibles en superficie, el interior del volcán Puracé revela una intensa agitación de fluidos. De acuerdo con el reporte oficial del SGC, se mantiene un claro predominio de la sismicidad asociada con la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos. Los sismógrafos registran de manera específica eventos de tremor continuo (TR) y sismos de largo periodo (LP) que continúan localizándose bajo el cráter principal del Puracé, a profundidades sumamente bajas, menores a un kilómetro de la superficie.



En contraste, la sismicidad relacionada directamente con el fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico ha mostrado un comportamiento sustancialmente distinto. Según el análisis de los expertos del SGC, este tipo de sismos ha permanecido en valores sumamente bajos tanto en su frecuencia como en su magnitud, localizándose a profundidades estimadas de entre 1 y 2 kilómetros por debajo del cráter.



Otro factor que mantiene en alerta a las autoridades científicas es el monitoreo de los gases volcánicos. El flujo de dióxido de azufre (SO₂) se mantiene muy por encima del promedio conocido para este volcán. Las mediciones indican una tasa de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera de aproximadamente 2.100 toneladas por día (t/día), cuyo flujo dispersa los gases principalmente hacia el occidente de la estructura volcánica. Paralelamente, las mediciones en el suelo muestran un ascenso persistente de las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂). A pesar de esta copiosa inyección de gases y cenizas, la plataforma satelital MIROVA ha reportado que no se registran anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter.



¿Qué implica la alerta naranja?

La prolongación del estado de alerta naranja responde a que los valores registrados instrumentalmente en los últimos días superan ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento habitual del volcán. Esta realidad técnica constituye una alteración importante en su dinámica geológica, lo que impide regresar el sistema a un nivel normal.

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No obstante, el SGC hizo una precisión fundamental para los lectores de todo el país: mientras se mantenga el estado de alerta naranja, es perfectamente factible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán. Esto significa que en algunos momentos la sismicidad o las emisiones pueden disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, los expertos advirtieron categóricamente que esto no implica de ninguna manera que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

Para realizar el cambio al estado de alerta amarilla, la institución requiere de un tiempo prudencial de observación. Durante este lapso, se evalúan rigurosamente todos los parámetros monitoreados para determinar tendencias que indiquen una estabilidad confiable antes de bajar la guardia. (Lea también: ¿Qué ocurre con el volcán Puracé? Experto explica las razones de la alerta naranja)



Recomendaciones fundamentales para la población

Frente al actual comportamiento inestable de la cadena volcánica, el SGC reiteró recomendaciones preventivas urgentes para salvaguardar vidas. La principal es abstenerse por completo de acceder a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. En estas inmediaciones, y de forma repentina, pueden presentarse nuevas emisiones de ceniza o de gases altamente perjudiciales que representan un gran riesgo para las personas.

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Finalmente, las autoridades instaron a toda la ciudadanía colombiana a seguir atentamente la evolución de este proceso volcánico única y exclusivamente a través de los boletines diarios y la información publicada en los canales oficiales del SGC, y a acatar de forma rigurosa las instrucciones de las administraciones locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.