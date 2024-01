“Piedad Córdoba entró en una profunda depresión" con mi liberación: Íngrid Betancourt

La muerte de la senadora Piedad Córdoba, el pasado sábado 20 de enero de 2024, ha generado todo tipo de reacciones, entre ellas la de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt.



Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las extintas FARC durante más de 6 años y fue rescatada en la recordada Operación Jaque, afirmó que la fallecida congresista Piedad Córdoba “marcó mucho el país y deja una huella fuerte”, tras señalar en sus redes que a “algunos nos queda la incógnita de su muerte y la tarea de perdonar”.

En entrevista con Blu Radio, Íngrid Betancourt se refirió a la relación de Piedad Córdoba con los cabecillas de las extintas FARC y de cómo se enteró de que la senadora supuestamente era conocida en las filas de esta guerrilla como ‘Teodora Bolívar’.

"Cuando a mí me liberan, lo que yo sé es que Piedad ha estado muy cerca de mi mamá, que la ha apoyado, que ha sido como un apoyo psicológico para ella. Han recorrido medio mundo juntas pidiendo la liberación de los secuestrados (…) Pasan los años y en una conversación con un periodista me dice ‘bueno, pero tú sabes lo de 'Teodora Bolívar'’, y le dije: ‘¿De qué me estás hablando?’. Me dice: ‘Mira, hace muchos años, cuando se dio la muerte de Raúl Reyes, el Ejército coge unos computadores y lo que encuentran esos computadores son los mensajes que manda una 'Teodora Bolívar' a Raúl Reyes y hablan de ti’”, comentó Betancourt.

En la misma línea, la excandidata presidencial afirmó que, tras conocer los supuestos mensajes entre Piedad Córdoba y los cabecillas de las FARC, entendió que “la cercanía que ella había tenido con mi mamá era una manera de servir a unos propósitos que ella tenía, y era utilizar la negociación de los secuestrados con las FARC para su beneficio propio”.



Íngrid Betancourt agregó que luego fue Andrés Vásquez, quien había fungido como asesor de Piedad Córdoba durante varios años, el que corroboró con su testimonio que al hablar de 'Teodora Bolívar' sí se referían a la hoy fallecida senadora y “va más allá, explica por qué para ella era importante que en lo personal yo no saliera”.

También fue enfática en señalar que “hay un detalle que para mí fue muy revelador y ese detalle viene de las conversaciones con Andrés Vázquez. Él dice que cuando se da la noticia de mi liberación Piedad Córdoba entra en una profunda depresión, él explica cómo fue, eso no me corresponde a mí hacerlo, pero yo creo que para ella eso era parte importante de la estrategia que ella tenía”.

“Ella era muy amiga de las FARC, ella hubiera querido que me sacaran a mí a los 6 meses, hubiera podido (…) Hubiera podido lograr que a mí me liberaran muy rápidamente y lo que hizo fue alargar mi cautiverio, que duró 6 años y medio”, puntualizó Íngrid Betancourt.