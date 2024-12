El acto heroico de policía que murió en Girardot por caída de árbol navideño: salvó a una compañera

El auxiliar de policía Kevin Andrés Navas, un joven de tan solo 19 años, murió el pasado miércoles, 11 de diciembre de 2024, luego de que lo impactó un árbol de Navidad de más de 30 metros de altura que estaba ubicado en el parque Bolívar de Girardot en el departamento de Cundinamarca.

El alcalde del municipio de Girardot, Salomón Said Arias, entregó detalles sobre lo que sucedió en la zona del incidente y lamentó la muerte del auxiliar de Policía, quien se encontraba apoyando las labores de seguridad de la zona.

El mandatario del municipio reveló que, apenas conoció que Kevin había muerto, habló con la madre del patrullero y uno de sus hermanos, quien tiene 14 años. “Esto enluta la época de Navidad. Acompaño a su familia en el dolor”, recalcó Arias. Además, la Secretaría de Salud de Girardot activó la ruta de crisis de duelo para atender a los familiares del auxiliar de Policía.

¿Qué pasó luego de que le cayó árbol de Navidad al policía?

En videos difundidos en redes sociales se ve cómo la comunidad de Girardot intentó levantar la pesada estructura para sacar al uniformado. “El joven auxiliar fue trasladado a la IPS, al hospital del municipio. Se le atendió, llegó con vida, pero falleció minutos después. Falleció sobre las 9:20 de la noche, o sea, más o menos, 45 minutos después de haber sucedido tan lamentable hecho”, relató Arias.

Además, la única persona que resultó herida por este accidente fue el auxiliar de Policía Kevin Andrés Navas, esto gracias a que, según versiones preliminares, evitó que una compañera se lastimara.

“Él terminó siendo un héroe que perdió su vida. Lo que nos informan de manera extraoficial, que también será sujeto de investigación, es que este oficial estaba afuera del perímetro del árbol y lo que pasa es que entra al perímetro para salvaguardar la vida de una compañera de él, auxiliar. Él la empuja y la saca del perímetro para que ella no se afecte en su integridad y, lamentablemente, termina siendo afectado”, reveló el alcalde de Girardot.

¿Qué ha pasado con las investigaciones por este accidente?

El alcalde mencionó que aún hay conversaciones con la empresa contratista encargada de la decoración navideña de Girardot, que también se ocupa del alumbrado público, para adelantar las debidas investigaciones.

Respecto al contrato que se tiene con la empresa, el alcalde dijo que muchos han intentado encontrar el documento, pero han manifestado no encontrarlo. Esto se debe a que está vigente desde el año 2006. “Entonces, no lo van a encontrar por una sencilla razón: porque el contrato cuando se firmó, el SECOP (Agencia Nacional de Contratación Pública) no existía. Es un contrato de concesión”.

El alcalde pide a otros mandatarios municipales que estudien a profundidad las estructuras decorativas de los adornos de Navidad con el fin de evitar otra tragedia.

