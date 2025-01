Presidente de la CUT, Fabio Arias, amenaza con convocar un nuevo estallido social

El presidente de la CUT, Fabio Arias, amenazó con convocar un nuevo estallido social si el Congreso de la República no avala la reforma laboral que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo texto llega a la Comisión Séptima del Senado al iniciarse el primer periodo legislativo de 2025.

“Convocaré nuevamente al estallido social porque no tengo otra opción”

En una de las audiencias públicas convocadas para debatir el articulado de la reforma laboral, que se llevó a cabo este jueves 23 de enero en el Auditorio de la Escuela Nacional del Deporte en Cali, en Valle del Cauca, el presidente de la CUT mencionó el estallido social.

“¿Cuántas pérdidas se generaron por el estallido social? Innumerables, y los empresarios nos las repiten cada vez. A nosotros no nos gusta, pero si es la única opción que nos van a dejar, yo, Fabio Arias, presidente nacional de la CUT, convocaré nuevamente al estallido social porque no tengo otra opción”, manifestó el líder sindicalista.

“Señores empresarios, tienen que ustedes acabar con la mezquindad que tienen sobre el tema de la distribución de la riqueza. No pueden seguir solamente las cosas para ustedes”, agregó Arias en la audiencia.

En su intervención, el presidente de la CUT manifestó que “los empresarios tienen que perder algo, por supuesto. Y no es revanchismo, es que la riqueza se tiene que redistribuir. Colombia no puede seguir siendo un país cuyo honor es ser campeón de la desigualdad, eso no puede ser. No puede haber más estallidos sociales, por Dios. Estamos recabando otra vez la misma situación”.

Durante la audiencia, también intervino el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, quien dijo que “hemos venido a escucharlos, porque este es un proyecto social. La audiencia es un ejercicio democrático participativo y deliberativo, el derecho al trabajo siempre nos acompaña. La reforma hay que mirarla de manera integral, donde se apunta a tener una política de empleo transversal. Nuestro compromiso es tener en cuenta todos sus aportes, para que se sientan participes de la reforma laboral del país”.

La senadora Norma Hurtado, una de las congresistas que lideró el evento, señaló que “la reforma laboral debe responder a las necesidades actuales del país. Esta audiencia será una oportunidad para construir un diálogo responsable y participativo”.

La reforma laboral fue aprobada en los dos primeros debates de la Cámara de Representantes y en este nuevo periodo legislativo empezará a discutirse en el Senado.