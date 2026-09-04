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Investigan muerte de tres miembros de una familia en Bogotá: Policía halló cartas de despedida

El caso se registró en el barrio Casablanca, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad. el teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de inspección de la Policía, entregó detalles.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Muerte de tres personas en Bogotá.
Muerte de tres personas en Bogotá.
Captura de video

En el barrio Casablanca, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, la Policía nacional y los Bomberos encontraron los cuerpos sin vida de tres miembros de una familia, puntualmente de una mujer y sus dos hijos. Según el teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de inspección de la Policía, señaló que se trata de una mujer de 67 años, otra de 32 años y un hombre de 44 años. "En el sitio fueron encontrados medicamentos y documentos que permiten inferir unas cartas de despedida", explicó el oficial. El caso aún es materia de investigación. El Ojo de la Noche de Noticias Caracol conoció que los cuerpos fueron hallados en una de las habitaciones del apartamento, luego del aviso de vecinos que habían alertado a las autoridades de la ausencia de estas personas en los últimos días.

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