Primeras imágenes del fuerte temblor de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto

Un fuerte sismo sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. Aunque en un primer reporte el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento telúrico había sido de magnitud 6,6, minutos después actualizó la información oficial y elevó la magnitud a 7,4. El evento ocurrió a las 7:34 a.m. con epicentro en las inmediaciones del municipio de San José del Palmar, Chocó.

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Según la autoridad sismológica, el evento se presentó inicialmente con una profundidad reportada de 96 kilómetros, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó posteriormente, a través de su cuenta oficial en X, que el sismo tuvo una profundidad de 79 kilómetros, indicando además que se mantiene la verificación de posibles afectaciones junto con las autoridades territoriales.

El sismo se sintió en varias regiones del país

El SGC informó que los municipios más cercanos al epicentro son San José del Palmar, ubicado a 20 kilómetros; Río Iró, a 22 kilómetros; y Nóvita, a 32 kilómetros.



El movimiento fue percibido con fuerza en diferentes departamentos, entre ellos Antioquia, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Bogotá, donde ciudadanos reportaron la intensidad del temblor a través de redes sociales. Mientras las autoridades avanzan en la evaluación oficial, comenzaron a circular numerosos videos e imágenes que muestran cómo se vivieron los segundos del movimiento telúrico en distintas ciudades del país.



Entre los registros difundidos en redes sociales aparecen imágenes grabadas en Manizales, donde se observa que la catedral de la ciudad presenta afectaciones visibles tras el fuerte movimiento. Los videos muestran desprendimientos y daños que comenzaron a ser compartidos por ciudadanos poco después del sismo.

#Colombia | Así se vivió el temblor en diferentes partes del país.



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Tras el evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que activó los protocolos de verificación junto con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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A través de X, la entidad señaló:

"El @sgcol informa sobre un sismo de magnitud 6,6, registrado a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto, con una profundidad de 79 km. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, Chocó. Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del #SNGRD para verificar posibles afectaciones. Ampliaremos información".Las autoridades continúan recopilando información desde los diferentes departamentos para establecer si el movimiento ocasionó daños en infraestructura o personas afectadas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció minutos después del sismo y entregó un primer reporte sobre la situación en la capital del país.

Por medio de su cuenta en X, el mandatario indicó:

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"Después del temblor que se sintió sobre las 7:34 a. m., a esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios. El IDIGER empieza barrido de verificación por todas las localidades de la ciudad".El Distrito señaló que los equipos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) iniciaron inspecciones en las diferentes localidades para verificar posibles daños.

EN DESARROLLO