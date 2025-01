¿Qué pasa si aparece en el Boletín de Deudores Morosos del Estado 2025 y cuáles son las sanciones?

El Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) es un instrumento crucial en la gestión de la deuda pública en Colombia. Publicado por la Contaduría General de la Nación (CGN), contiene la lista de personas naturales y jurídicas que tienen obligaciones pendientes con entidades públicas. Estas deudas deben superar los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y tener más de seis meses de mora, o ser resultado del incumplimiento de un acuerdo de pago previamente establecido.

El BDME se publica dos veces al año, en la página web de la Contaduría General de la Nación, el 31 de enero y el 30 de julio. Esta periodicidad permite a las entidades públicas mantener actualizada la información sobre los deudores y facilita la gestión de cobro de las deudas pendientes.

Según la Secretaría de Hacienda de Bogotá, en el boletín se incluirán 91.254 contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes con Bogotá por más de $7 billones.

¿Qué sucede si aparece en el Boletín de Deudores Morosos del Estado 2025?

Aparecer en el BDME puede tener varias implicaciones significativas para los deudores. En primer lugar, la inclusión en este boletín es una señal pública de incumplimiento financiero, lo que puede afectar la reputación del deudor tanto a nivel personal como empresarial. Además, estar en el BDME puede limitar el acceso a ciertos beneficios y servicios ofrecidos por el Estado.

Consecuencias administrativas y legales

Una de las principales consecuencias de aparecer en el BDME es la inhabilidad para contratar con el Estado. Según la normativa vigente, las personas y empresas que figuran en el boletín no pueden participar en procesos de contratación pública, lo que puede ser un obstáculo significativo para aquellos que dependen de contratos gubernamentales para sus operaciones.

La inclusión en el BDME puede afectar negativamente el historial crediticio del deudor. Las entidades financieras y de crédito pueden considerar esta información al evaluar la solvencia y el riesgo de otorgar nuevos créditos, lo que puede resultar en mayores dificultades para acceder a financiamiento.

Dependiendo de la naturaleza de la deuda y la entidad pública involucrada, pueden aplicarse sanciones adicionales. Estas pueden incluir multas, intereses moratorios y otras penalidades establecidas por la ley.

¿Cómo saber si estoy el Boletín de Deudores Morosos del Estado?

Puede ingresar a la página web de la Contaduría General de la Nación, siguiendo los pasos dados a continuación:



Ingresar a la página Web: www.contaduria.gov.co Dar clic en el link BDME Dar clic en Consultas al Boletín de Deudores Morosos del Estado. Dar clic en la opción registrarse. Realizar el registro como usuario Obtener una contraseña de acceso Dar clic en Consultas al Boletín de Deudores Morosos del Estado Ingresar al sistema digitando el número de identificación y la contraseña Digitar el número de identificación a consultar Dar clic en consultar Elegir descargar en PDF Guardar o imprimir el certificado según sea su necesidad.

¿Qué clase de deudas son reportadas en el BDME?

Entre las deudas que pueden resultar en la inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado se encuentran el impuesto predial, el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto de industria y comercio (ICA), la retención del ICA (ReteICA) y las obligaciones relacionadas con la delineación urbana.