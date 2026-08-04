Capturado en Bucaramanga coronel (r) condenado por el homicidio del firmante de paz Dimar Torres

Tras siete años del asesinato de Dimar Torres Arévalo, un firmante de paz y excombatiente de las Farc-EP que se estaba ajustando a la vida civil, por fin se efectuó una condena, con su respectiva captura, relacionada con el crimen ocurrido en Norte de Santander. Se trata del coronel retirado del Ejército Jorge Armando Pérez Amezquita.

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El coronel (r) fue capturado este lunes en horas de la tarde por investigadores del CTI de la Fiscalía en Santander, con apoyo de miembros de la Sijín y del Batallón de Ingenieros de Combate No. 5 Francisco José de Caldas, quienes interceptaron al condenado en vía pública del barrio García Rovira, en Bucaramanga. En una acera del sector le leyeron sus derechos mientras ya se encontraba con esposas en sus muñecas, escuchando atentamente al agente del CTI, quien también le comunicó la orden judicial que había en su contra. Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para cumplir una condena de 40 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida.

Fue noticia este 4 de agosto de 2025:



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• Capturan al coronel (r) por crimen de Dimar Torres.

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• Accidente de ruta escolar deja… pic.twitter.com/Ul4z81YZKx — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 5, 2026

Dimar Torres desapareció después de ser visto cerca de una base militar el 22 de abril de 2019. El desconocimiento de su paradero generó mayor alarma cuando los habitantes de la vereda Campo Alegre reportaron el sonido de unos disparos que provenían de las instalaciones de la Fuerza Pública. La incertidumbre poco después se convirtió en la búsqueda de Dimar, quien finalmente fue hallado sin vida. Muchos exigían explicaciones a los militares. Cuando el CTI llegó a realizar la inspección, encontró una escena alterada con un centenar de personas en el lugar. La comunidad denunciaba en ese entonces que unos militares pretendían ocultar el cuerpo en una fosa improvisada.



El excombatiente y ahora firmante de paz estaba en proceso de reincorporación, como parte del Acuerdo de Paz, cuando fue interceptado por integrantes del Batallón de Operaciones Especiales No. 11 del Ejército. La investigación establece que el exoficial dio la orden de asesinar al firmante, cuando comandaba la unidad militar, bajo sospechas que nunca fueron demostradas de que Dimar participó, supuestamente, en la muerte de un soldado que falleció por la activación de un artefacto explosivo.



María Paula Rodríguez Rozo

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