Últimos días de la Feria de las Flores en Medellín: estos son los mejores planes para disfrutarla

La agenda de la Feria de las Flores entra en su recta final y, desde este martes 4 de agosto, Medellín mantiene una gran oferta de actividades culturales, musicales y familiares con entrada libre en diferentes sectores de la ciudad. Será hasta el domingo 9 de agosto que, tanto habitantes como visitantes, podrán recorrer escenarios distribuidos en parques, plazas y barrios donde se desarrollan conciertos, muestras culturales, gastronomía, emprendimientos y algunos de los eventos más representativos de la feria. La Administración Distrital recordó que gran parte de la programación es gratuita y que los eventos están distribuidos en distintos horarios.

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Uno de los espacios que continuará recibiendo visitantes durante los próximos días son las Plazas y Placita de Flores, instaladas en diferentes sectores de Medellín. Este martes 4 de agosto será el último día de funcionamiento de la Plaza de Flores ubicada en el Parque de los Deseos, que permanecerá abierta hasta la medianoche con presentaciones artísticas y oferta gastronómica. Por su parte, la Plaza de Flores de Parques del Río seguirá funcionando hasta el domingo 9 de agosto con actividades entre las 4:00 de la tarde y las 10:30 de la noche.

Asimismo, la Placita de Flores ubicada en la plazoleta del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), en Ciudad del Río, continuará abierta hasta el cierre de la feria. Allí el público encontrará una programación que incluye música en vivo, emprendimientos, gastronomía y espacios relacionados con la cultura silletera. En estos escenarios también se desarrollan exhibiciones sobre las tradiciones campesinas, muestras artesanales y presentaciones de artistas locales.



Parque Cultural Nocturno tendrá música hasta el 7 de agosto

Otro de los espacios que continúa con programación es el Parque Cultural Nocturno, instalado en Plaza Gardel. La agenda para los próximos días contempla diferentes géneros musicales:



Martes 4 de agosto: homenaje al Grupo Suramérica por sus 50 años de trayectoria.

homenaje al Grupo Suramérica por sus 50 años de trayectoria. Miércoles 5 de agosto: Noche de Son y Bolero, con la participación de artistas nacionales e internacionales.

Noche de Son y Bolero, con la participación de artistas nacionales e internacionales. Viernes 7 de agosto: cierre con una jornada dedicada a la música tropical.

Las actividades comienzan en horas de la tarde y tienen acceso gratuito.



Los tablados musicales continúan en varias comunas y corregimientos

La programación también incluye los tradicionales tablados musicales, distribuidos en distintas comunas y corregimientos de Medellín. Estos escenarios estarán disponibles hasta el 8 de agosto y reunirán artistas de diferentes géneros musicales en sectores como Guayabal, San Javier, Aranjuez, Popular, La América, Manrique, Doce de Octubre, Buenos Aires, Belén, Castilla, Robledo, Villa Hermosa, El Poblado, Santa Cruz y La Candelaria.



Entre los artistas están: El Combo de las Estrellas, Cumbia Star, Peter Manjarrés, Fernando González, Grupo Galé, Paola Jara, Pasabordo, Golpe a Golpe, Herbert Vargas, Jean Carlos Centeno, Los Hermanos Aicardi, Felipe Peláez, Arelys Henao, Afrosound y Embrujo Vallenato, entre otros. La programación también llega a los corregimientos de Santa Elena, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista y San Sebastián de Palmitas. Los horarios varían según el escenario, aunque la mayoría de las presentaciones se desarrollan entre las 5:00 de la tarde y la 1:00 de la madrugada.



Principales desfiles se realizarán entre el 7 y el 9 de agosto

Durante los últimos días de la Feria de las Flores también tendrán lugar algunos de los eventos más esperados. El 7 de agosto se realizarán dos de los tradicionales desfiles:



Desfile de Autos Clásicos y Antiguos.

Desfile de Chivas y Flores.

El 9 de agosto será el cierre oficial de la programación con el tradicional Desfile de Silleteros, considerado el evento más representativo de la feria. En esta edición participarán 540 silleteras y silleteros, quienes recorrerán un trayecto superior a los dos kilómetros entre el Puente de Guayaquil y Plaza Mayor. Antes del inicio del recorrido también se dará a conocer el ganador absoluto del concurso de silletas correspondiente a la edición número 69 de la Feria de las Flores.



Más de 4.100 servidores y uniformados participan en el dispositivo dispuesto para la Feria de las Flores, entre policías, soldados, organismos de socorro y personal de diferentes dependencias distritales. En materia de movilidad, cerca de 400 agentes de tránsito acompañan diariamente los desfiles, conciertos y demás actividades programadas. Las autoridades recomendaron planear los desplazamientos con anticipación, respetar las normas de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co