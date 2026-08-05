‘Lleva una escuelita en tu corazón’, el mayor legado social de Alfonso Lizarazo por la educación

Uno de los grandes legados sociales de Alfonso Lizarazo fue ‘Lleva una escuelita en tu corazón’, un proyecto basado en el humor que durante 23 años logró tener el mejor equipo de fútbol y que con grandes humoristas metieron su mejor gol, crear espacios de educación para Colombia. La idea la tuvo el creador de Sábados Felices en 1977, luego de 5 años al aire con el mejor programa cómico de la televisión nacional y para el que convocó a los miembros del elenco.

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Así lo recordó Fernando Ramírez Montoya ex asistente de dirección del show semanal: “Alfonso tenía una conciencia sobre la educación y nos la inculcó a todos, entonces nos reunió a todos y dijo ‘¿quieren viajar por todo el país, pero a pueblos pequeños para que ayudemos a las escuelas?’, y todos dijeron ‘sí’”. Y encontraron la forma de conseguir los recursos para brindar no solo alegría con los ciudadanos, también insumos para que los niños recibieran una mejor educación y fue a través de un equipo de fútbol.



“Llegábamos hasta en burro”

Más allá de una jugada perfecta se movían por el corazón y la diversión. Flacos, gordos, altos, bajitos y sin mayor preparación se convirtieron en una selección de fútbol sin precedentes. Jugaron 296 partidos de los cuales ganaron 292. Los partidos eran contra profesores, padres de familia y hasta instituciones, recogiendo dinero para construir escuelitas.

César Corredor, uno de los humoristas que fue descubierto por Alfonso Lizarazo y que reconoció que aún continúa con la labor de su mentor, recordó “que llegábamos porque llegábamos” con ‘Lleva una escuelita en tu corazón’. “Don Alfonso decía ‘tenemos que llegar en chalupa, en barco, en burro’; un día nos tocó una hora y media en varios burros, cada uno llevando las cajas de libros, una cantidad de cosas que la idea es que los niños siempre nos recibían”, relató. Para él, el legado del creador de Sábados Felices fue “recorrer el país y ayudar a la gente, ser solidario porque con un granito de uno se puede llegar a muchas partes”.



Y es que con este proyecto social era la primera vez que muchos veían a alguien de la televisión en persona, ya que eran lugares a los que nadie llegaba, muchas veces ni el gobierno. ‘Lleva una escuelita en tu corazón’ se desarrolló durante 23 años, de 1977 a 2000, y se construyeron 287 escuelas en todos los departamentos del país. “Se recorrieron 133 kilómetros en todo el país”, dijo Ramírez. (Lea también: Así reaccionó el elenco de Sábados Felices a la muerte de Alfonso Lizarazo, creador del programa)



El secuestro de Alfonso Lizarazo

Sin embargo, un evento estuvo a punto de detener la labor del presentador. Luego de jugar un partido en Florida, Valle del Cauca, el 13 de noviembre de 1994, fue secuestrado por un grupo ilegal. La Gorda Fabiola, quien falleció hace casi dos años, comentó a ‘Se dice de mí’ que “se cumplían los 100 días del Gobierno Samper y la guerrilla quería mandar un mensaje para el presidente, pero un mensaje contundente que llamará la atención, y lógicamente ellos habían averiguado que nosotros íbamos a una escuelita a cierto lugar, entonces armaron todo el dispositivo para hacer el secuestro y la idea era secuestrar a todo el elenco de Sábados Felices, viajábamos todos en un bus siempre”.



Alexandra Restrepo recordó que “el carro de don Alfonso se regresó y fue como ‘¡se lo llevaron!”. Entonces, dijo Corredor, “todos hicimos como un consenso y dijimos ‘la única manera de que a don Alfonso lo liberen rápido es que el elenco se pronuncie rápido y no haya más programa de humor para ningún colombiano”. Hugo Patiño celebró que “lo largaron pronto y la emoción de volverlo a ver porque fue duro eso y al país entero le preocupó el secuestro de Alfonso”.

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Pese a esto, no terminó su labor y los partidos de fútbol se convirtieron en la pasión de muchos y demostraron el poder de la televisión para transformar vidas. Alfonso Lizarazo decía: “Un pueblo sin escuelas es un pueblo sin futuro. ‘Lleva una escuelita en tu corazón’”.

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