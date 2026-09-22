¿Quién es el monseñor Angelo Accattino y cuál cargo le encomendó el papa León XIV en Colombia?

Monseñor Angelo Accattino llegó a Colombia el pasado viernes para iniciar una nueva etapa de su trayectoria diplomática como representante de la Santa Sede en el país. El religioso italiano fue nombrado Nuncio Apostólico por el papa León XIV el 15 de agosto de 2026. Su llegada a Bogotá fue confirmada por la Conferencia Episcopal de Colombia, que le dio la bienvenida y recordó que Accattino ya había tenido una experiencia previa en el país.

Antes de ocupar el cargo para el que acaba de ser designado, el sacerdote italiano estuvo vinculado a la Nunciatura Apostólica en Colombia entre 2001 y 2003. Durante ese periodo se desempeñó como Segundo Secretario y tuvo contacto con asuntos relacionados con la representación diplomática de la Santa Sede. Ahora, más de 20 años después, regresa al país para asumir la representación del papa ante las autoridades colombianas y continuar su labor de enlace con la Iglesia católica en Colombia.



¿Quién es Angelo Accattino, nuevo Nuncio Apostólico en Colombia?

Angelo Accattino nació el 31 de julio de 1966 en Asti, Italia. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1994 para la Diócesis de Casale Monferrato. Su formación académica incluye estudios en teología y derecho canónico. Es licenciado en Teología Dogmática, con especialización en Escatología, por la Pontificia Universidad Gregoriana. Además, obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino.

Como parte de su preparación para el servicio diplomático, realizó estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica. Posteriormente, en 1999, ingresó al cuerpo diplomático de la Santa Sede. A partir de entonces comenzó una trayectoria que lo llevó a desempeñar diferentes funciones en representaciones pontificias y dentro de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Entre los países donde ha prestado servicio se encuentran Trinidad y Tobago, Perú, Estados Unidos, Turquía y Colombia. También tuvo responsabilidades en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, donde trabajó en asuntos relacionados con países de Suramérica y el Caribe.



Angelo Accattino ya había trabajado en Colombia

La relación de Angelo Accattino con Colombia comenzó durante sus primeros años en el servicio diplomático. Entre 2001 y 2003 estuvo destinado en el país como Segundo Secretario de la Nunciatura Apostólica. En ese momento participó en las labores propias de esta representación de la Santa Sede. Su anterior paso por Colombia fue mencionado por la Conferencia Episcopal después de conocerse su designación como nuevo Nuncio Apostólico. La entidad señaló que Accattino ya tenía conocimiento del país y de diferentes situaciones relacionadas con la Iglesia colombiana.



Luego de su paso por Colombia, Accattino continuó su carrera dentro del servicio diplomático de la Santa Sede y ocupó diferentes responsabilidades. El 12 de septiembre de 2017 fue designado Nuncio Apostólico en Bolivia. Posteriormente, el 25 de noviembre de ese mismo año, recibió la ordenación episcopal y fue nombrado Arzobispo Titular de Sabiona. Su carrera diplomática continuó en África el 2 de enero de 2023, que fue nombrado Nuncio Apostólico en Tanzania, función que desempeñó antes de recibir la nueva designación para Colombia.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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