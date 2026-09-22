Hombres son señalados de explotar sexualmente e inducir a consumir sustancias a niñas indígenas

La Fiscalía General de la Nación reveló una investigación por un presunto patrón de explotación y violencia sexual contra niñas indígenas de la comunidad Jiw en Puerto Concordia, Meta. De acuerdo con el ente investigador, las víctimas tendrían entre 12 y 15 años y pertenecerían a los resguardos Caño La Sal y Luna Roja. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2019 y 2026.

Por estos casos fueron capturados Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía, quienes son señalados por las autoridades de estar relacionados con estas conductas.



Fiscalía investiga cuatro casos de niñas indígenas

Los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación apuntan, preliminarmente, a cuatro víctimas. Según la Fiscalía, las menores habrían sido inducidas al consumo de sustancias tóxicas y posteriormente sometidas a agresiones sexuales, aprovechando presuntamente su estado de indefensión.

El ente investigador señaló que las condiciones de vulnerabilidad de las niñas estarían relacionadas con situaciones de desplazamiento, dificultades socioeconómicas y barreras territoriales que afectan a integrantes de la comunidad Jiw. La investigación busca establecer además si existen otras víctimas y determinar la responsabilidad individual de las personas señaladas.



Dos menores fueron encontradas durante los operativos

Las capturas se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento adelantadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en diferentes inmuebles de Puerto Concordia.



Durante uno de los procedimientos fueron encontradas dos menores de edad indígenas, quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el correspondiente proceso de restablecimiento de derechos.

Una fiscal de la Seccional Guaviare presentó ante un juez a los cuatro capturados y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Los cuatro procesados no aceptaron los cargos. La Fiscalía informó que la investigación continúa con el propósito de establecer si hay otras posibles víctimas y esclarecer completamente los hechos.



Delitos sexuales en cifras, durante 2026

Según las cifras del Observatorio de Violencia, en lo corrido de 2026 (preliminarmente) ya se han reportado 9.600 casos de presuntos delitos sexuales ante el Instituto de Medicina Legal. El sexo de las víctimas, en su mayoría, es femenino (8.384 casos). Por otro lado, los hombres figuran como víctimas en 1.216 registros. Sobre el grupo etario más afectado, la adolescencia concentra el 45 % de los reportes. El grupo de la infancia le sigue con 22 % de los registros (menores que van de 6 a 11 años).

María Paula Rodríguez Rozo

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