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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ataque sicarial contra policías en Ocaña, Norte de Santander: un uniformado gravemente herido

Ataque sicarial contra policías en Ocaña, Norte de Santander: un uniformado gravemente herido

Dos hombres en motocicleta dispararon contra uniformados de la Policía Nacional en el barrio Santa Clara, en Ocaña, Norte de Santander. Un oficial de 33 años recibe atención médica en un centro asistencial de la zona tras sufrir una herida de bala.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Ataque sicarial contra policías en Ocaña, Norte de Santander: un uniformado gravemente herido
Getty Images/Archivo Noticias Caracol

Según información que ha entregado la Policía Nacional, un hecho de ataque sicarial se registró en el barrio Santa Clara del municipio de Ocaña, Norte de Santander, en donde aseguran que personal de la Policía fue sorprendido por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta y que realizaron varios impactos con arma de fuego justamente contra dos uniformados que se encontraban en una de las esquinas.

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Como resultado de este ataque, asegura la Policía, quedó gravemente herido el patrullero Yeiner Mena Mosquera, de 33 años. Aseguran que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la zona donde, según el parte médico más reciente, presenta impacto de proyectil de arma de fuego en región del cuello con un orificio de entrada y salida.

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Según este primer parte médico, dicen en el hospital, este hombre se encuentra en este momento bajo observación médica, pero su estado de salud es crítico.

Noticia en desarrollo...

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MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL
*Con reportería de César Chaparro

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