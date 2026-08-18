¿Quién es Howard Buffett, el filántropo que acompañó a Shakira al Chocó tras el terremoto?

Howard Graham Buffett es un empresario, agricultor, fotógrafo, conservacionista y filántropo estadounidense, además de ser hijo del reconocido inversionista Warren Buffett. Actualmente es presidente y director ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett, organización que concentra sus actividades en asuntos como la seguridad alimentaria, la mitigación de conflictos y la lucha contra la trata de personas.

Buffett llegó este lunes a Quibdó junto a Shakira, quien recorrió algunas de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante la visita, la cantante anunció que el filántropo apoyará, junto con la Fundación Pies Descalzos, la construcción de 10 nuevas escuelas en el Chocó.



La relación de Howard Buffett con Colombia

La presencia de Buffett en el país no es reciente. De acuerdo con la información proporcionada, su fundación lleva varios años participando en iniciativas en Colombia relacionadas con educación, desarrollo rural y comunidades afectadas por el conflicto armado.

Hace diez años trabajaron de la mano del Gobierno para apoyar a la implementación del acuerdo de paz. Entre los países que la fundación tiene alcance Colombia figura como una de las naciones con mayor prioridad.



En 2017, la Fundación Howard G. Buffett entregó 38 millones de dólares para iniciativas relacionadas con el desminado humanitario en Colombia. El trabajo de la organización en el país también le ha valido reconocimientos oficiales.



Entre las distinciones recibidas por Buffett figuran la Orden de San Carlos del Presidente de Colombia, la Orden de la Gran Cruz del Mérito del Gobierno de Colombia y la Medalla Militar Wilson Jesús de Jesús Martínez Jaraba de Desminado Humanitario del Gobierno de Colombia.

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Su trayectoria también incluye cargos públicos y empresariales. Fue miembro de la Junta de Comisionados del Condado de Douglas, en Nebraska, sheriff del Condado de Macon, en Illinois, y presidente de la Junta de Desarrollo y Autoridad del Etanol de Nebraska. También ocupó cargos ejecutivos en Archer Daniels Midland Company y The GSI Group y actualmente forma parte del consejo de administración de Berkshire Hathaway.



10 colegios para el Chocó

Durante la visita a Quibdó, Shakira destacó la trayectoria del filántropo y explicó que decidió contactarlo para invitarlo a conocer directamente la situación del departamento después del terremoto.

“Howard, que es una de las personas más humanitarias y más amorosas que he conocido, va a ayudarnos con Pies Descalzos a construir 10 escuelas nuevas en el Chocó”, anunció la cantante.

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La artista también informó que se habían conseguido un millón de dólares para la reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el terremoto. De acuerdo con su anuncio, Global Citizen aportará 500.000 dólares y Live Nation otros 500.000 dólares.

La educación es uno de los principales focos planteados por Shakira durante su visita. Además de las escuelas, manifestó su intención de trabajar por la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó, que resultó gravemente afectada.

“No voy a parar hasta nuestra universidad aquí en Quibdó. Verla así, dilapidada, es absolutamente desolador”, afirmó la cantante.

Buffett ha viajado a 156 países y también ha desarrollado actividades relacionadas con la fotografía, la conservación y la agricultura. Es autor de libros sobre conservación, vida silvestre y problemáticas sociales, entre ellos 40 Chances: Finding Hope in a Hungry World.

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También ha participado como productor ejecutivo en documentales, entre ellos Virunga, Path of the Panther y The River and The Wall. Su trabajo humanitario y filantrópico le ha permitido recibir reconocimientos de distintos gobiernos y organizaciones.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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