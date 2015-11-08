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Reaccioné así porque policías golpearon a mujeres: concejal electo de Cachipay

La queja que dio origen a la actuación se encuentra caducada y archivada.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Actualización de información: En relación con los hechos a los que hace referencia esta nota periodística, se informa que el Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical adelantó un proceso disciplinario contra el señor Miguel Mateo López Rodríguez. Dicho proceso concluyó con una decisión mediante la cual se impuso como sanción un llamado de atención. Asimismo, la queja que dio origen a la actuación se encuentra caducada y archivada, de conformidad con los lineamientos del reglamento interno de procedimiento disciplinario mencionado. Actualmente, no existen medidas correctivas ni sanciones penales relacionadas con estos hechos.

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