A partir del 1 de diciembre de 2026, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) estarán a cargo de la operación, administración y mantenimiento de la red de alumbrado público de Bogotá, en un acuerdo con una duración prevista de 10 años. El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien explicó que el cambio de operador busca "permitir eficiencias, garantizar inversiones nuevas y modernizar".

Uno de los objetivos planteados es avanzar "hacia cerca de 100.000 nodos de telegestión, completaremos la transición a luminarias LED y mejoraremos los tiempos de atención frente a las fallas que afectan a la ciudadanía". De acuerdo con el alcalde, este proceso también pretende reducir los tiempos de atención de las fallas que se presentan en el alumbrado público y que afectan a los ciudadanos. Empresas Públicas de Medellín (EPM) llega a Bogotá "con sus 70 años de experiencia para operar y modernizar el alumbrado público de la capital: más de 366.000 luminarias en sus 20 localidades. Más tecnología, eficiencia y mejores espacios para la gente", indicó sobre la alianza Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.



ETB y EPM desarrollarán una red de internet de las cosas

El segundo componente anunciado está relacionado con una alianza entre ETB y EPM para desarrollar una red de internet de las cosas (IoT) para Bogotá. De acuerdo con el International Business Machines Corporation, esta tecnología "se refiere a una red de dispositivos físicos, vehículos, electrodomésticos y otros objetos físicos que incorporan sensores, software y conectividad de red, lo que les permite recopilar y compartir datos", permitiendo que estos dispositivos inteligentes se "comuniquen entre sí y con otros dispositivos conectados a internet".

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El proyecto contempla que la infraestructura del alumbrado pueda utilizarse como soporte para otros servicios tecnológicos relacionados con el funcionamiento de la ciudad, entre ellos sistemas de seguridad, movilidad y monitoreo ambiental. "Esta alianza, que empieza a funcionar a partir del primero de diciembre, garantizará que el alumbrado de Bogotá tenga menos fallas, atención más rápida, mejor iluminación y más ahorro de energía. En el primer año de operación tendremos una expansión de 1.200 luminarias LED y la modernización de otras 50.000 a esta tecnología", indicó el alcalde.



Al respecto, EPM se pronunció luego de dar a conocer en una rueda de prensa el anuncio junto con el alcalde de Medellín. "Llegar a Bogotá para asumir la operación de su alumbrado público representa un nuevo hito en nuestra historia empresarial y una oportunidad para seguir poniendo nuestra experiencia y conocimiento al servicio del país". Galán señaló que la entrada de EPM como operador y la alianza con ETB constituyen un primer paso dentro de este proceso de transformación de la red. "En Bogotá no hay nodos de telegestión. El alumbrado público es un sistema 'de otra época', donde las luminarias no tienen la conexión de vida con una central que permitan saber cómo están funcionando y si requieren de atención. Con esta alianza vamos a poder dar un salto en este sentido".



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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