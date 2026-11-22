La presunta falsificación de los diplomas, tanto de bachiller como de profesional, de la congresista Verónica Estrada, quien no ha correspondido a la petición del Pacto Histórico de renunciar a su curul, desató una polémica en todo el país. Sin embago, como ella, son varios los casos de irregularidades en la formación academica de distintos político en la historia reciente en el país. Las controversisas alrededor de los tiulos de funcionarios son cada vez más frecuentes. El caso de Verónica Estrada, señalada de presuntamente falsificar sus diplomas de colegio y universidad e incluso la tarjeta profesional, aunque es el más reciente, no es el único que ha impactado la política colombiana.

El abogado penalista Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia y fundador del Instituto Anticorrupción, señala que “desafortunadamente en Colombia está haciendo carrera esta práctica, según la cual entre más vaga la persona y entre más falsificador de títulos más lejos llega".

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Uno de los casos más sonados ocurrió en 2021, cuando la en ese momento congresista del Centro Democrático Jennifer Arias, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, se le anuló su título de maestria en la Universidad Externado por plagio en su tesis.



El gobierno del expresidente Gustavo Petro también protagonizó una de las controversias más conocidas con Juliana Guerrero, quien en septiembre del año pasado terminó reconociendo que había falsificado sus títulos con la intención de llegar al Viceministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. "Quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y que estoy profundamente arrepentida", dijo Guerrero durante una audiencia.



Este tipo de controversias, sin embargo, también ha tocado al Gobierno actual, el de Abelardo de la Espriella. La periodista Carolina Gómez, por ejemplo, había sido designada como vocera del Ejecutivo. Aunque no hay una version oficial de que fue por esa razon, este nombramiento no se concretó en medio de una polemica porque no contaba con el título profesional.

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La ministra de Cultura, Paola Holguín, en el primer mes de Gobierno también fue criticada por decir que era egresada de una maestría, la cual cursó pero de la cual no se graduó. El canciller Omar Bula también es señalado de presentar como títulos académicos, cursos y certificados de menor duración. Y hace unos días el presidente De la Espriella retiró a Jaime Vives de la presidencia de Coljuegos en medio de una polémica que se desató porque habría realizado una especializacion de manera express para cumplir con los requisitos del cargo.

"Los tenemos en el Congreso, los tenemos en altos cargos del Gobierno nacional, tanto del gobierno anterior. Acá estamos con eso. El nuevo Gobierno también viendo episodios de estos, y esto da mucho de qué hablar sobre las personas que están representando a los colombianos en estas posiciones de poder", dijo Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia y fundador del Instituto Anticorrupción.

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El caso de la congresista Verónica Estrada está siendo estudiado por la Comisión de ética del Congreso, que podría tomar decisión en los proximos días. Lo propio, en el comité de ética del Pacto Histórico, que ante su negativa a renunciar estaría evaluando sancionar a la parlamentaria. Sin contar con que en la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia ya están en marcha investigaciones al respecto, así como demandas de la Universidad Nacional, donde dijo haberse graduado como ingeniera de Minas, y el colegio donde supuestamente se graduó de bachiller.

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