El 24 de noviembre de 2016, Colombia selló en el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, el acuerdo que puso fin a más de cinco décadas de guerra con las antiguas Farc. Diez años después el país es otro: miles de excombatientes dejaron las armas, más de 10.900 personas siguen vinculadas al proceso de reincorporación y se abrieron caminos para conocer la verdad sobre uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. Pero la paz no ha llegado a todos los territorios, más de 500 firmantes han sido asesinados, persisten las disputas armadas y millones de víctimas siguen esperando reparación. Noticias Caracol habló con el hombre que lideró esa negociación, el expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz.

Santos habló de qué cambió realmente con el acuerdo, qué sí se cumplió y qué sigue en deuda. "El plebiscito fue un error, un capricho mío", reconoció el expresidente al evaluar la decisión política de llevar los acuerdos a las urnas. Si bien expresó satisfacción por haber cumplido con su palabra, concluyó que la consulta no era indispensable. "Mirándolo retrospectivamente sí fue un error. Fue un error porque entre otras lo perdimos, pero no había necesidad. Fue tal vez un capricho mío por cumplir una promesa”, afirmó Santos, quien recordó que, tras la victoria del No, se abrió una renegociación de 45 días con los sectores opositores en la que se incorporaron 58 de 60 enmiendas propuestas. Pese a ello, señaló que la oposición continuó rechazando el acuerdo por estrategia electoral: "Descubrieron eso que es tan popular en la política: el buen enemigo".

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Al realizar el balance sobre el grado de cumplimiento de lo pactado, el expresidente marcó una clara diferencia entre el compromiso de la desmovilizada guerrilla y la respuesta institucional del Estado. "Lo que firmamos fue la paz con las Farc (...). Y lo que firmamos con las Farc se ha venido cumpliendo por parte de ellos. Firmamos con 13.000 miembros de las Farc y de ellos más de 11.000 hoy siguen acogidos al acuerdo”, enfatizó. Frente al resurgimiento de la violencia en diversas regiones, Santos sostuvo que este fenómeno no obedeció a la firma de la paz sino a la falta de implementación de los lineamientos de seguridad y desarrollo en los territorios, los cuales terminaron siendo copados por bandas criminales.



En materia de verdad y justicia, el exjefe de Estado y Nobel de la Paz asumió responsabilidad personal por las fallas de comunicación en torno al modelo judicial adoptado. “Si hay algo en donde hemos fallado y yo he fallado es en haber explicado mejor al principio en qué consistía la justicia transicional”, afirmó.



Santos explicó en entrevista con este noticiero que la justicia transicional no buscaba enviar a los responsables a prisión con "barrotes y pijamas a rayas", sino establecer un esquema restaurativo volcado a las víctimas mediante el perdón, la verdad y la reparación. A su juicio, pretender una "total justicia" o una verdad absoluta tras un conflicto de 50 años resultaba una "misión imposible", pero resaltó que se logró el nivel de verdad y reparación necesario para reparar a las víctimas.

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El expresidente criticó la falta de una política de seguridad efectiva durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, cuyas administraciones vinieron después de la suya y de la firma misma del acuerdo. Sobre la administración actual, la de Abelardo de la Espriella, advirtió que la prioridad dada a la "paz total" -política del gobierno petro- relegó el cumplimiento del pacto con las Farc, aunque respaldó la propuesta gubernamental de sometimiento a la justicia para bandas criminales.

Evocando enseñanzas de Nelson Mandela sobre la importancia del diálogo constructivo, Santos habló de la importancia de superar la polarización en temas fiscales, de seguridad y salud. “El jefe de Estado en cualquier parte del mundo, pero en Colombia, debe unir en lugar de dividir (...). Hay mucho tilín tilín y pocas paletas, entonces tenemos que buscar acuerdos para lograr resultados”, argumentó.

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Al hablar sobre la veracidad de los relatos ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Santos reconoció que obtener la verdad absoluta tras 50 años de guerra y con 10 millones de víctimas era una “misión imposible”. Al indagar sobre los crímenes donde más resistencia existe para contar la verdad, señaló directamente a la violencia sexual: “Tal vez el delito en el que menos verdad existe, porque la gente se resiste a reconocerlo, es el de la violencia sexual. Mucha gente reconoce: 'sí, yo torturé, yo maté', pero cuando se les dice sobre violencia sexual, dicen: 'no, yo no hice eso'. Les da vergüenza, no lo reconocen".

El expresidente también rechazó de manera tajante la idea de que las Fuerzas Armadas hayan quedado desarmadas o debilitadas tras el acuerdo. De hecho, reivindicó su gestión militar previa como Ministro de Defensa y posteriormente como presidente de la República. “Como dice la propia Farc, la persona que más duro les dio militarmente fue Santos... Cambiamos el enfoque que tenía el gobierno anterior (el de Álvaro Uribe) sobre el número de cadáveres como indicador de éxito por una política efectiva de seguridad, respetando los derechos humanos".

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En su balance una década después, Santos señaló que, ante la polarización global y la existencia de 65 conflictos armados en el mundo, "hoy sería imposible lograr el apoyo internacional que tuvo el acuerdo de paz". "Lo que he aprendido en estos 10 años es la necesidad del diálogo constructivo. El jefe de Estado en Colombia debe unir en lugar de dividir (...). Hoy vemos que hay mucho tilín tilín y pocas paletas, entonces tenemos que buscar acuerdos para lograr resultados".

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