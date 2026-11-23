Las autoridades en Bogotá continúan con la búsqueda del joven Gabriel Alberto Cárdenas, un menor de edad que tiene entre 16 y 17 años. La última pista que tiene la investigación fue el servicio que solicitó Gabriel Alberto en una aplicación de transporte para trasladarse en una motocicleta y llegar a su clase el pasado 19 de noviembre. La prioridad para la familia es que se logre reconstruir el trayecto para saber qué le ocurrió al joven.



La desaparición del joven fue notificada a través de la Alerta Rosa, el mecanismo oficial de búsqueda inmediata y difusión masiva multicanal que tiene Colombia gracias a la Ley 2326 de 2023. Específicamente, este sistema está pensado para buscar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. En caso de tener información valiosa para la búsqueda de Gabriel Alberto Cárdenas, puede llamar a la línea celular 3214303462.

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De acuerdo con el relato de su familia, Gabriel decidió tomar el servicio de motocicleta para trasladarse desde su vivienda en Villa Alsacia, ubicada en el occidente de la ciudad, hasta su lugar de estudios universitarios, que está en el centro de Bogotá y cercano a los Cerros Orientales. Sin embargo, Gabriel no habría llegado a tomar sus clases aquel 19 de noviembre y, desde entonces, su familia continúa en la búsqueda. Su teléfono celular aparece apagado y los mensajes ya no llegan.

Gabriel Alberto es descrito como un joven de 1,73 metros de estatura, contextura delgada, piel blanca, cabello castaño oscuro y ojos color café. Cuando desapareció, vestía una chaqueta negra, pantalón azul petróleo, tenis negros y llevaba un morral negro.

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De acuerdo con el Observatorio de Medicina Legal, 6.261 personas han sido dadas por desaparecidas en lo corrido de 2026. De ellas, 8.822 todavía no han sido encontradas, 2.257 aparecieron vivas y 182 fueron halladas sin vida. El mayor porcentaje de casos se presenta, sobre todo, en la población adolescente (12 a 17 años), que concentra el 39 % de los registros; luego le siguen los adultos de 29 a 59 años, que tienen el 25 % de los casos. Cabe decir que esta es información preliminar que está retroalimentada hasta agosto de este año.

María Paula Rodríguez Rozo

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