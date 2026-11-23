La familia Graham ha expresado públicamente su indignación por la reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender provisionalmente la audiencia de imputación de cargos de Zulma Guzmán, la mujer señalada de los casos de envenenamiento con talio a dos menores en Bogotá y que permanece privada de la libertad en una cárcel en Inglaterra. Esto especialmente luego de que la familia confirmara que Alicia Graham, madre de una de las menores víctimas, también murió a causa de envenenamiento con esta sustancia; sin embargo, en este caso se ha señalado como presunto responsable a su esposo Juan de Bedout.



¿Qué se ha descubierto sobre la muerte de Alicia Graham?

Tras la muerte de las dos menores de edad por envenenamiento, la familia Graham realizó una investigación independiente para determinar si la muerte de Alicia Graham, ocurrida en 2021 y adjudicada en ese entonces a causas naturales, también estaba relacionada con talio. En efecto, recientemente los hermanos de Alicia Graham presentaron a la Fiscalía una muestra de laboratorio del 14 de agosto de 2021 que demostraría que la muerte de la mujer se dio también por envenenamiento con talio y denunciaron a Juan de Bedout como posible responsable.

En diálogo con Noticias Caracol, David Espinosa, abogado de la familia Graham, explicó lo que se descubrió en este caso y por qué deciden denunciar al esposo de la mujer. "Durante muchos años se pensó que la muerte de la señora Alicia Graham había sido consecuencia de una muerte natural, específicamente de una enfermedad. Muchos años después y también a propósito de la muerte de las niñas, se ha aperturado una investigación inicialmente privada que nos ha permitido concluir con certeza que la señora Alicia Graham no murió por una enfermedad, no murió por una muerte natural, sino que fue envenenada con talio".

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Detalló que esta afirmación se da gracias a un examen de laboratorio "que se le había ordenado y practicado en la clínica Santa Fe para verificar si estaba o no contaminada con talio", el cual se llevó a cabo en un prestigioso laboratorio y cuyos resultados desaparecieron en la misma clínica. "Al momento del fallecimiento, esos resultados no estaban incorporados a la historia clínica y se concluyó que su muerte había sido natural", aclaró el abogado añadiendo que, con los resultados recuperados este año, "tenemos la certeza de que al momento de su fallecimiento la señora Alicia Graham Sardi estaba intoxicada con talio".



Alicia Graham fue envenenada con talio dos veces: abogado de la familia

El abogado de la familia Graham contó que Alicia, quien padeció cáncer en 2016 y recibió el respectivo tratamiento, en 2021 empezó a presentar síntomas de envenenamiento con talio. "Ella ya no tenía cáncer. ella comienza a experimentar unos síntomas, unos dolores que no se compadecían con los del cáncer, una pérdida de su pelo que no se compadecía con el del cáncer, se le llevó a la clínica, se le hicieron unos exámenes y se concluyó que estaba siendo envenenada con talio". Agregó que en ese momento fue descontaminada en la Fundación Santa Fe.



Sin embargo, a mediados de 2021, nuevamente presenta los síntomas de envenenamiento y murió. El abogado precisó que el punto clave es que "se le ordenó el examen y salió positivo para talio, y ese examen se escondió durante más de cuatro años hasta que nosotros logramos recuperar". A esto se suma la decisión de cremar el cuerpo de Alicia Graham tras su muerte, una pregunta que se hace la familia y las autoridades, teniendo en cuenta las pruebas de que había talio en su organismo al momento de su muerte.



Espinosa señaló que "esa pregunta es muy importante, es la misma que nos hacemos nosotros. Lo que tenemos que concluir es que al momento de su fallecimiento no está la médica que le ordenó los exámenes, está otro médico. Me imagino que ese médico al momento del fallecimiento revisa la historia clínica para certificar la causa de muerte y al no hallarse el resultado de laboratorio positivo para talio, pues no tiene ningún fundamento para concluir que ella estaba envenenada, por eso expide el certificado de defunción como una muerte natural. Al existir un certificado de defunción como muerte natural, no existe restricción legal para que la familia tome la decisión de cremarla si ese es su deseo".

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Insistió en que "si ese papel hubiera estado ahí, si no lo hubieran desaparecido, no solamente no se hubiera podido cremar, sino que adicionalmente se hubiera tenido que aperturar una investigación criminal como la que nosotros estamos solicitando varios años después". Se está a la espera de que la Fiscalía determine quién es el responsable del envenenamiento de Alicia Graham, siendo su esposo Juan de Bedout el principal sospechoso por el momento.



¿Por qué se suspendió la imputación de cargos de Zulma Guzmán?

Tal y como ocurrió con la audiencia de extradición, la Fiscalía decidió suspender provisionalmente la imputación de cargos a Zulma Guzmán ante dificultades para coordinar una comparecencia virtual desde el Reino Unido, donde la mujer permanece capturada.

Al respecto, la fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que "el proceso en Inglaterra está en extradición, estamos pendientes porque no queremos tampoco tener dificultades con el tribunal que no entiende un poco cómo es la estructura del proceso penal nuestro ... En cuanto a la imputación, depende en buena parte en Inglaterra (que) no tienen un sistema de audiencias virtuales, entonces por esta razón tampoco hemos podido llegar a un acuerdo para su comparecencia y estamos pendientes de poder avanzar".

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