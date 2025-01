Reacciones a palabras del presidente de la CUT sobre estallido social: "No trabajamos bajo amenazas"

Una polémica desató el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, por una intervención el pasado jueves 23 de enero en Cali, donde amenazó con convocar a un estallido social si no se aprueba la reforma laboral. Frente a esta declaración, se han suscitado varias reacciones.

“¿Cuántas pérdidas se generaron por el estallido social? Innumerables, y los empresarios nos la repiten cada vez. A nosotros no nos gusta eso, pero si es la única opción que nos van a dejar, pues yo, Fabio Arias, presidente nacional de la CUT, convocaré nuevamente al estallido social, porque no tengo otra opción”, aseguró Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Arias agregó: “Señores empresarios, tienen que ustedes acabar con la mezquindad que tienen sobre el tema; la distribución de la riqueza no puede seguir solamente las cosas para ustedes”.

Esas declaraciones cayeron por sorpresa en todo el auditorio, no solamente por el tono en que las dijo, sino también por el contenido y por el momento en que hace una advertencia de esta índole, toda vez que el país está atravesando graves dificultades de orden público.

Reacciones a la declaración de Fabio Arias, presidente de la CUT

Frente a la manifestación de Fabio Arias, personajes políticos como Norma Hurtado, senadora de la Comisión Séptima del Senado, aseguraron que “la Comisión Séptima y un grupo de congresistas no trabajamos ni bajo la presión, ni bajo el temor, ni bajo el miedo, ni bajo las amenazas. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por un estudio de las reformas con mucha conciencia, consultando muchos sectores, pero especialmente demostrándole a la comunidad que lo que aprobamos o lo que negamos es porque es beneficioso o no para los colombianos. Así que en esta oportunidad la reforma laboral no va a ser la excepción”.

Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, acotó que lo dicho por Arias “es un pésimo mensaje al Congreso de la República, en el sentido de que los temas deben ser discutidos amplios y no solamente la visión de un solo sector de la economía. Espero que el Congreso de la República tome las mejores decisiones”.

Mientras que Fabio Arias ratificó su posición, en diálogo con Noticias Caracol. “Los trabajadores y las organizaciones sindicales históricamente hemos recurrido a la movilización social, a la huelga para reclamar nuestros derechos y nuestros intereses. Entonces creo que quien nos conoce a todos nosotros no puede entenderlo como una amenaza, simple y llanamente como una advertencia frente a algo que estamos viviendo, que ya vivimos, desafortunadamente”, dijo.

El presidente de la CUT manifestó que “también hay democracia participativa, hay democracia ciudadana y nosotros frente a una democracia que obviamente tendríamos que respetar y acoger, pero frente a ella, si se sigue con este nivel de desigualdad tan grande, pues acudiremos al constituyente primario que es el pueblo para hacerle entender a los señores del Congreso que no pueden seguir legislando a favor de los privilegiados de siempre”.

Reacciones de dirigentes empresariales

Algunos dirigentes empresariales, por su parte, manifestaron su opinión frente a las declaraciones de Fabio Arias.

“Colombia necesita tramitar sus diferencias en armonía, en paz, con respeto, con libertad de poder decir las cosas, con la libertad de expresar las diferencias, por supuesto; pero sin duda alguna con el objetivo muy claro de todos de evitar las violencias y evitar las estigmatizaciones, porque este tipo de discursos incendiarios, pues, al final terminan generando polarizaciones que Colombia no necesita”, puntualizó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Mauricio Ramírez, presidente de Acopi, señaló que “debo decir que el señor Arias debería pensar en que el fin no justifica los medios, que no está haciendo una afirmación contra un sector específico de la economía, sino contra toda la nación”.

La Comisión Séptima del Senado es quien ahora tiene en sus manos el proyecto de ley de reforma laboral, y precisamente esta audiencia hace parte del trámite preparatorio para la discusión formal en el Congreso.