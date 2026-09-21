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Recuperan cuerpo de piloto de avión que se accidentó en Chocó: finaliza el rescate

Se adelantaron alrededor de 15 misiones para poder localizar y extraer a los cinco fallecidos por el siniestro de la aeronave. El último en ser recuperado fue Mehmet Cankaya.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Recuperan cuerpo de piloto de avión que se accidentó en Chocó: finaliza el rescate
Fuerza Aeroespacial Colombiana

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que terminaron las labores de recuperación de las cinco víctimas fatales del accidente del avión Cessna T-206, de matrícula HK4985G, accidentada el pasado 13 de septiembre en Chocó. El sábado se informó sobre la recuperación de las cuatro funcionarias de la misión médica, Sandy García, enfermera jefe; Perla Constanza Álvarez, médica; María Constanza Guzmán, médica, y Julissa Figueredo, radióloga. Este lunes se reportó que ya había finalizado el operativo, confirmando así que recuperaron el cuerpo del piloto Mehmet Cankaya.

“Tras varios días de operación en una zona de difícil acceso del Parque Nacional Natural Tatamá, un equipo especializado de comandos del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas, GROEA, de la Fuerza Aérea Colombiana culminó las labores de recuperación y extracción de los cinco ocupantes de la aeronave Cessna T-206, matrícula HK4985G, accidentada el pasado 13 de septiembre”, señaló la FAC a través de un comunicado.

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De acuerdo con la entidad, los operativos se realizaron en medio de “complejas condiciones geográficas y meteorológicas del sector”, por lo que “un helicóptero UH-60 Black Hawk, en configuración Ángel, del Comando Aéreo de Combate No. 5, CACOM5, realizó la inserción de un equipo de rescatistas militares en un área cercana al lugar del accidente. Desde allí, el personal especializado efectuó un desplazamiento terrestre hasta el sitio donde se encontraba la aeronave, empleando técnicas de recuperación de personal para adelantar las maniobras de extracción y posterior ser llevados al Batallón San Mateo del Ejército Nacional en Pereira”.

15 misiones para recuperar los cuerpos

Según la FAC, desde el inicio de la emergencia, la Fuerza Aeroespacial, “en coordinación con Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), desarrolló 15 misiones, empleando aeronaves UH-60 Black Hawk, Bell 212, C-295, C-208 y C-90, que acumularon más de 18 horas de vuelo durante la operación” para recuperar a las víctimas del accidente aéreo en Chocó.

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Reiteró que “las labores se desarrollaron en una zona montañosa, agreste y de difícil acceso, ubicada aproximadamente a 9.200 pies de altura, donde las fuertes lluvias, las pendientes pronunciadas y las características del terreno representaron un desafío para el desplazamiento y las maniobras”.

Noticia en desarrollo.

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