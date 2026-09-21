Incendio en Villa de Leyva completa 30 horas activo y ya deja 290 hectáreas afectadas

El incendio forestal que afecta al cerro San Marcos, en Villa de Leyva, completó más de 30 horas de actividad ininterrumpida durante la noche y la emergencia continúa este lunes, 21 de septiembre, con múltiples frentes activos. Las autoridades mantienen las labores de control mientras los fuertes vientos complican las operaciones terrestres y aéreas. De acuerdo con los reportes entregados por los organismos de emergencia, el incendio es considerado actualmente uno de los de mayor magnitud que enfrenta el país. El fuego comenzó en la tarde del sábado en el sector conocido como La Marmolera y desde entonces se ha extendido por diferentes áreas del cerro San Marcos, impulsado por las condiciones secas y las ráfagas de viento que predominan en la región.



Incendio en Villa de Leyva se acercó a zonas habitadas

La preocupación de las autoridades aumentó durante la noche debido a la proximidad de las llamas con sectores residenciales y turísticos de Villa de Leyva. Entre las áreas que permanecen bajo vigilancia se encuentra La Castellana, donde equipos de emergencia intensificaron las tareas de protección para evitar que el incendio alcance viviendas y establecimientos cercanos. El avance de las llamas obligó a desplegar recursos adicionales y a fortalecer los operativos en los puntos considerados más sensibles. El gobernados de Boyacá, Carlos Amaya, le informó a Noticias Caracol que se realizaron evacuaciones preventivas en hoteles, viviendas y otras zonas cercanas al incendio, esto con el objeto de

reducir riesgos para los habitantes y visitantes del municipio

La situación se tornó especialmente compleja durante la madrugada debido a la reactivación de varios focos. Los organismos de socorro explicaron que las condiciones meteorológicas han favorecido nuevos puntos de combustión, obligando a redistribuir personal para atender distintos frentes simultáneamente.

Uno de los mayores desafíos para los equipos de emergencia ha sido el comportamiento del viento. Las autoridades han señalado que las fuertes corrientes de aire han contribuido a la rápida propagación de las llamas y han limitado la efectividad de algunas intervenciones realizadas sobre el terreno. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, describió previamente la emergencia como un incendio de alta velocidad y con llamas de gran intensidad, condiciones que han complicado los esfuerzos de los bomberos y voluntarios que permanecen desplegados en la montaña.



A raíz de esta situación, el operativo ha requerido la participación de bomberos de varios municipios de Boyacá, además de integrantes de la Defensa Civil, personal de gestión del riesgo y miembros de la comunidad que han apoyado las labores para contener el avance del fuego. Aunque los balances continúan actualizándose a medida que avanza la emergencia, distintos reportes de las autoridades apuntan a una afectación de cientos de hectáreas de vegetación en el cerro San Marcos y áreas cercanas. El impacto ambiental preocupa especialmente por la importancia ecológica de esta zona de Boyacá y por el riesgo para la fauna silvestre.



Las imágenes compartidas desde Villa de Leyva muestran extensas áreas cubiertas por humo y fuego, mientras decenas de unidades trabajan sin descanso para evitar que las llamas sigan expandiéndose. La emergencia ha mantenido en alerta a la población local y a las autoridades departamentales.



Más de 290 hectáreas afectadas y un incendio parcialmente controlado

Aunque los balances continúan actualizándose, las autoridades han advertido que el impacto sobre el ecosistema ya es considerable. En un reporte entregado pasada la medianoche desde el Puesto de Mando Unificado, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó que el incendio presenta avances en su contención, aunque la emergencia aún está lejos de darse por superada. "El reporte que tenemos del puesto de mando unificado a las 6 de la tarde es que tenemos el 50% del incendio controlado, pero no nos podemos descuidar porque acá los vientos son muy difíciles, sopla muy duro el viento y en cualquier momento, como hoy que este punto ya se había liquidado o se había extinguido, se volvió a prender y necesitamos estar muy atentos", señaló el mandatario.

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El gobernador agregó que hasta el momento el balance preliminar deja "290 hectáreas afectadas", una cifra que refleja la magnitud de una emergencia que ha mantenido en vilo a la región durante las últimas horas. Las autoridades esperan que el componente aéreo sea determinante para contener el avance de las llamas. Sobre las 6:30 de la mañana estaba prevista la reanudación de los vuelos de apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la aeronave del Ejército que permanece en la zona desde el inicio de la emergencia.

Desde Villa de Leyva entregamos a Boyacá y al país un balance de las acciones que se han venido realizando para controlar el incendio.



¡No descansaremos hasta tenerlo liquidado!



¡Confianza, trabajo duro y fe! pic.twitter.com/59sHNdDkeQ — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) September 21, 2026

Al entregar el balance de las operaciones, Carlos Amaya destacó la articulación institucional que ha permitido fortalecer la respuesta. "Gracias al Ejército Nacional, a la Policía, a la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, a Defensa Civil y al Gobierno nacional, con quien hemos estado permanentemente en comunicación, hoy pudimos tener cuatro aeronaves, dos contratadas por la Gobernación de Boyacá, una del Ejército Nacional y una la FAC".

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El mandatario explicó que la dificultad del terreno y la intensidad del incendio hacen necesario incrementar el apoyo desde el aire. "Esperamos mañana lleguen nuevas aeronaves para poder estar haciendo circuitos más rápidos. Cada vez se sube más el nivel del incendio y se necesita más potencia en los helicópteros y un trabajo aéreo más importante por las dificultades", afirmó.

El gobernador también entregó detalles sobre el amplio operativo desplegado para enfrentar las llamas. "El día de mañana vamos a tener 14 cuerpos de bomberos. Hoy tuvimos 207 hombres y mujeres de cuerpos de bomberos especializados y Defensa Civil con 200 personas de la comunidad". Amaya agradeció especialmente a los voluntarios que han apoyado las labores de control en la montaña. "De todo corazón les agradecemos infinitamente a los jóvenes que hoy han estado todo el día trabajando allí en la montaña, ayudando a que este incendio se pueda controlar". Además, hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para acompañar a los organismos de socorro con víveres y apoyo logístico durante las próximas jornadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL