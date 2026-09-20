Entre lágrimas, afectados por el incendio de Villa de Leyva piden auxilio: llamas avanzan

Los habitantes de Villa de Leyva contemplan impotentes las llamas que empezaron a avanzar en la montaña que cobija al municipio de Boyacá. Su pueblo vive una grave emergencia por cuenta del incendio forestal que consume sus cerros. Es una de las peores tragedias ambientales de su historia; la conflagración ya genera afectaciones y los hoteles ya han empezado a evacuar ante el inclemente avance del fuego.



Los organismos de socorro mantienen el despliegue en la zona y luchan contra condiciones adversas, como el clima. El reporte más reciente del presidente Abelardo de la Espriella, durante la tarde del domingo 20 de septiembre, señala que hasta ahora se ha controlado el 50 % del incendio. En el sector de Mesopotamia hay registro de dos viviendas afectadas. El equipo humano consiste en más de 300 personas que apoyan la situación. Solo este domingo se hicieron 80 descargas de agua sobre el voraz fuego que continúa sobre siete kilómetros en una línea recta que se ve desde la plaza principal.



Las voces de los afectados en Villa de Leyva: piden un milagro

La comunidad, mientras tanto, es asediada por un fuego que parece no dar tregua y crece con los fuertes vientos. “¡Salgan!”, grita un hombre que está en la montaña a otras personas que huyen ante el paso de las llamas. “Solamente le pido a la Virgen del Carmen un milagro. Ella sabe que los hijos villaleyvanos somos hijos de ella. Por eso pido a Dios, a todo el país, que nos ayuden, no nos dejen solos en este momento. Yo sé que el viento nos ayuda, pero que vengan helicópteros a este lado”, dijo Olga Castellanos, con lágrimas en sus ojos, en un llamado desesperado.

Quienes hacen parte de los organismos de socorro resienten el ritmo de trabajo que han llevado durante las últimas 24 horas. “Es duro (...), pero el Ejército, la Policía, la misma comunidad están trabajando muy duro, muy fuerte para poder nosotros ayudar”, aseguró el director de la Defensa Civil seccional Boyacá, Luis Felipe Pérez. “Está un poco complejo”.

Acabo de colgar con el alcalde de Villa de Leyva y con el capitán Miranda, director nacional de Bomberos.



Luego de una revisión técnica de la situación, como se ve en las imágenes —el cerro sectorizado, la cabeza del incendio y el cruce con temperatura, humedad y viento—, el PMU… pic.twitter.com/4WSIT6vSxT — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 21, 2026

Los funcionarios y hasta la misma gente han ido hasta las veredas para pedirles a sus coterráneos que salgan de la zona por su seguridad. Pérez relata que muchos voluntarios no han querido dejar a su comunidad sola. Muchas personas han quedado atrapadas, pero los socorristas, con su trabajo, logran que se cuenten historias de supervivencia en un ambiente en el que prevalecen la impotencia, el dolor y la angustia. La gente solo pide un milagro entre lágrimas.



Al finalizar la jornada del domingo, los vuelos con tanques de descarga fueron suspendidos hasta la mañana siguiente. Las clases en el municipio fueron suspendidas en lo que se logra controlar la situación. Mientras tanto, continúa la entrega de comida, agua y tapabocas para los afectados. El ministro de Interior, Rodrigo Lara, aseguró que tras una revisión técnica se confirmó que se mantiene control del 50 % del fuego. “Esta noche toman el relevo los Bomberos de Bogotá, uno de los cuerpos más técnicos y preparados del país. Mañana a las 6:30 a. m. se reinician los vuelos de los cuatro helicópteros. La instrucción se mantiene: no parar”.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co