De calores sofocantes a granizadas: ¿por qué hay extremos cambios en la temperatura en Colombia?

En medio del panorama de los graves incendios forestales que azotan a Colombia, hay alerta en todo el territorio nacional por las altas temperaturas que se presentan en varios departamentos del país. Incluso, hay municipios en los que se ha superado el máximo histórico de temperaturas. En los últimos días se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados, con sensaciones térmicas de 50 grados, además de torrenciales lluvias con granizo en regiones donde no suele ocurrir.

Los departamentos en los que más se han registrado calores extremos son Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Nariño, Córdoba y Atlántico. En cuanto a los municipios con registro de temperaturas más altas están Pailitas, Cesar; Fredonia, Antioquia; Valledupar, Cesar; Natagaima, Tolima; Ambalema, Tolima; Saldaña, Tolima; Armero, Tolima; Beltrán, Cundinamarca; La Paz, Cesar, y Urumita, La Guajira.



Lluvias con granizo, el otro extremo del clima en Colombia

El otro extremo de las condiciones térmicas se vivió en las últimas horas en Barranquilla, pues la ciudad pasó de temperaturas muy elevadas en la mañana, con una sensación de 52 grados, a lluvias y granizo en horas de la tarde en algunos sectores. El cambio fue tan repentino que muchos barranquilleros pasaron de buscar cómo protegerse del calor a buscar dónde refugiarse de la lluvia.

“Jamás pensé que fuera a pasar. De verdad, el clima ha sido infame y nos han dicho que era fenómeno de El Niño, que no iba a llover, y de pronto veo ese aguacero de ayer que no le doy explicación realmente. Espero que los expertos sí sepan”, dijo en Noticias Caracol Ricardo Quintero, ciudadano barranquillero.



El granizo fue otro de los elementos que más sorprendió a los ciudadanos y que quedó registrado en videos. Pero el cambio de las condiciones del clima no solo generó sorpresa, las lluvias también volvieron a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta la movilidad en Barranquilla.



Después de una jornada de calor extremos, también hubo quienes aseguraron haber sentido sus efectos directamente en la salud. Fue una jornada que dejó a los barranquilleros frente a un cambio radical en las condiciones climáticas en cuestión de horas del calor extremo a la lluvia y en algunos sectores al granizo.



Fenómeno de El Niño "no desaparece las lluvias"

Christian Euscátegui, meteorólogo, habló con Noticias Caracol sobre las causas de los extremos en el estado del tiempo y dijo que “estamos entrando a la segunda temporada de lluvias que se presenta normalmente en región Caribe, Andina, inclusive Pacífica. Esta situación es normal que se presente; es decir, esa temporada de lluvias arranca siempre hacia la segunda quincena del mes de septiembre. Sumado a ello, más allá de que tengamos un fenómeno de El Niño que está ya por oficializarse en el país, pero que ha tenido ya una fase inicial y que ha dado unas muestras en términos de sus efectos asociados a déficit de lluvia, aumentos de temperatura, pero lógicamente no desaparece las temporadas de lluvia y eso es lo primero que hay que tener en cuenta y por eso el país debe estar preparado para esa temporada de lluvias que vendrá debilitada por los por ese fenómeno de El Niño, por esos efectos del fenómeno de El Niño”.

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Sobre las granizadas ocurridas en el Caribe, Euscátegui explicó que “ese calentamiento, sumado a una condición de humedad que aporta el tránsito de esa onda tropical, pues da lugar a que tengamos nubes de gran desarrollo vertical, nubes que pueden alcanzar fácilmente 12 a 15 kilómetros de espesor y, que en esa medida, el interior de esas nubes se desarrollen grandes gránulos de hielo que al final logran llegar a la superficie del suelo como granizo y que lógicamente allí hay que entrar también a establecer que no es normal que ocurran en algunas partes del país. Se está dando ya esa situación como también una tendencia de lo que puede ser el cambio climático. Y en esa medida esos eventos súbitos y torrenciales a los cuales nos referíamos, pues están allí a la orden del día. Y lógicamente frente a fenómenos como las ondas tropicales, que transitan aproximadamente cada tres, cada cuatro días por el norte del país, pues pueden ocasionar un incremento en las lluvias no solamente en región Caribe, sino norte de Andina, algunas zonas del norte de la Orinoquía y también todo lo que concierne frente a lo que es el Pacífico colombiano. eso nos da cuenta de esa diferencia tan notoria que tenemos a nivel territorial y que cuando aparece uno u otro fenómeno se exacerba en diferente temporalidad”.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el costo de un apagón en Colombia sería de 30,7 billones de pesos y hay dos departamentos, Antioquia y Caribe, que están registrando también alto consumo de energía por las altas temperatura.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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