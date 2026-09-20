Estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander, es atacada con drones y ráfagas de fusil

Un nuevo ataque contra la estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, se registra durante la noche de este domingo 20 de septiembre. De acuerdo con información preliminar, los uniformados estarían siendo hostigados con ráfagas de fusil y un enjambre de drones. Esta novedad se registra pocas horas después que se registrara un ataque similar en Jamundí, Valle del Cauca.



En medio de la ofensiva, de manera preliminar, se reporta un policía herido por esquirlas. Hasta el momento se adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y el alcance de las afectaciones. El hecho ocurre en medio de una nueva escalada de violencia contra la Fuerza Pública en esta zona del departamento y recuerda un ataque registrado semanas atrás en el mismo municipio. En avanzadas horas de la noche se reportó el vuelo de aeronaves Kfir sobre el territorio, al mismo tiempo que se mantiene el despliegue militar.

Segundo ataque con drones en El Carmen

Este sería el segundo ataque con drones contra la Policía registrado recientemente en El Carmen, Norte de Santander. El pasado 11 de septiembre, la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, también en jurisdicción de El Carmen, fue atacada con drones y ráfagas de fusil por parte de una estructura del ELN. En ese caso, los responsables utilizaron aeronaves no tripuladas para lanzar explosivos contra las instalaciones policiales, mientras los uniformados eran hostigados con disparos.

La reiteración de este tipo de acciones evidencia el uso de drones como mecanismo de ataque contra la Fuerza Pública en zonas donde tienen presencia estructuras armadas. Por ahora, las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido este domingo y en la evaluación de las condiciones de seguridad en el municipio.



Ataques con drones también se han reportado en Jamundí

Este nuevo hecho se conoce el mismo día en que se reportó otro ataque con drones contra una subestación de la Policía en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Según información preliminar de las autoridades, en la vereda Potrerito se habrían registrado cinco ataques con explosivos lanzados desde drones contra la subestación. La Fuerza Pública verificaba las posibles afectaciones ocasionadas por las detonaciones. Los dos hechos se presentan en medio de una jornada con reportes de alteraciones del orden público en diferentes regiones del país. Este mismo domingo se registró el bloqueo de una vía pública que conecta a Jamundí con la zona rural, por el sector de Río Claro, donde varios encapuchados impidieron el paso de vehículos.

María Paula Rodríguez Rozo

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