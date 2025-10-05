Reportan atentado con explosivos contra la base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca

Las autoridades reportaron un atentado con explosivos contra la base militar del Ejército en el municipio Puerto Jordán, departamento de Arauca, este domingo 5 de octubre. Se habla preliminarmente de ocho militares heridos, quienes serán trasladados en helicóptero inicialmente a la capital de Arauca para recibir atención médica. Se informa que hay dos con heridas de gravedad. Además, según Caracol Radio, uno de los uniformados lesionados acaba de fallecer.

Hace aproximadamente un año, el ELN realizó un atentado en este mismo fuerte militar, que dejó dos soldados muertos y 26 heridos. Los terroristas en aquella ocasión utilizaron artefactos explosivos artesanales lanzados desde una volqueta, tan solo a 900 metros de una escuela con más de 300 menores, de acuerdo con la información que compartió el Ejército.

Noticia en desarrollo...