Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan atentado con explosivos contra la base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca

Reportan atentado con explosivos contra la base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca

Se habla preliminarmente de ocho militares heridos, quienes serán trasladados en helicóptero inicialmente a la capital de Arauca.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 5 de oct, 2025
Reportan atentado con explosivos contra la base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca
