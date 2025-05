Revelan la razón del asesinato de un temido jefe de poderosa banda criminal en Medellín: "Traición"

Una balacera reportada la noche de este lunes 20 de mayo en el barrio San Nicolás, en el nororiente de Medellín, Antioquia, resultó con el asesinato de un importante jefe de una banda criminal del departamento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con las autoridades, el fallecido fue identificado como Adiel Fabián Covaleda Guzmán, de 48 años, también conocido como alias Adiel, señalado como el presunto jefe de la banda de 'San Pablo' e integrante de la cúpula de la federación de grupos delincuenciales 'La Terraza'.

El Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín (Sisc) indicó que el fallecimiento se registró sobre las 9:42 p. m. en un centro médico a causa de las graves heridas provocadas por múltiples disparos.

Publicidad

Información citada por el medio Semana precisó que Covaleda “se encontraba con unos amigos y fueron abordados por un grupo de personas que los agreden con arma de fuego, lesionando a la víctima y a otra persona que se encontraba en el lugar”

Medios locales detallaron que la otra persona herida fue un expolicía de 42 años llamado Juan David Duque, quien había sido destituido por casos de corrupción y que cuenta con antecedentes por hurto tras su salida de la institución.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán. NOTICIAS CARACOL

Publicidad

El hecho se registró específicamente en la carrera 46A con carrera 96 alrededor de las 8:30 p. m. Alias Adiel alcanzó a ser trasladado a la Unidad Intermedia de Santa Cruz, el centro médico más cercano, sin embargo, murió en la sala poco antes de las diez de la noche debido a impactos de bala en la cabeza.

Covaleda tenía varios antecedentes en su historial y se le atribuían delitos como asesinatos, extorsión, desplazamientos forzados, y más.

Se debe destacar que el hombre es desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las AUC y que se le ha condenado por diferentes delitos, entre estos por el cargo de concierto para delinquir por el que se firmó un acuerdo de allanamiento y terminó con seis años de prisión desde 2013.

En su amplio prontuario también se le incluía el asesinato del hombre identificado como Alex Arley Álvarez Vélez, quien fue hallado muerto el 12 de agosto de 2010 en la calle 96B con carrera 35, en el nororiente de Medellín. Las investigaciones apuntan a que Álvarez Vélez fue ultimado porque se negó a hacer parte del combo delincuencial que Adiel lideraba y por el que pagó condena.

Publicidad

De igual forma, se le atribuyen dos extorsiones de las que fueron víctimas conductores de buses de la comuna 1 (El Popular) de Medellín en junio de 2009 y agosto de 2010. “Exigió 10 millones de pesos a cada uno a cambio de su seguridad y continuar trabajando en los carros de servicio público”, dio a conocer en su momento la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

El hombre fue baleado hacia las 8:30 p. m. en el nororiente de Medellín. Noticias Caracol

Publicidad

De este último proceso, el Juzgado 25 Penal Municipal de Medellíncon funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en una cárcel para que responda por homicidio, dos tentativas de homicidio, dos tentativas de extorsión, porte ilegal de armas de fuego y desplazamiento forzado.

Federico Gutiérrez reveló la razón por la que fue asesinado

Fico Gutiérrez habló en rueda de prensa sobre el asesinato de alias Adiel en una rencilla entre mafiosos Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín,Federico Gutiérrez, reveló información de la inteligencia policial y precisó cuál habría la razón del asesinato.

Así lo aseguró en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, donde confirmó la muerte del cabecilla que “sembró miedo durante casi 30 años en el nororiente de la capital antioqueña".

Publicidad

"Todo indica que fue un ajuste de cuentas entre ellos mismos", confesó al respecto y añadió sobre el historial del fallecido que fue capturado, desmovilizado, "volvió a delinquir y ahora fue traicionado por su propia estructura".

"Mientras algunos se sientan en una mesa en Itagüí a hablar de paz, desde la sombra siguen ordenando homicidios. En Medellín esa doble moral no pasa. Aquí no hay pactos con los bandidos. Hay resultados, hay autoridad y hay una ciudad que no les tiene miedo", señaló en su mensaje y advirtió a quienes "están pensando en reemplazar a Adiel".

Publicidad

"Ya los tenemos identificados. Que se preparen, porque vamos por ellos con toda la fuerza institucional", concluyó el mandatario.

NOTICIAS CARACOL.